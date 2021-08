Déploiement du passeport vaccinal: «un mois, c’est long»

La cheffe du Parti libéral du Québec (PLQ), Dominique Anglade, souhaite que le passeport vaccinal soit déployé plus tôt que le 1er septembre.

«Entre le moment où ça a été demandé et le moment où ça va être mis en application, c’est quand même un mois. Un mois, c’est long», affirme Mme Anglade en entrevue à LCN.

Le nombre de cas de COVID-19 étant déjà à la hausse au Québec, l’attente pourrait aggraver la situation puisque les élèves seront déjà de retour sur les bancs d’école et les travailleurs de retour au bureau.

«Ce qu’on aimerait voir, c’est qu’on soit capable de devancer la décision qui a été prise par le gouvernement et également de clarifier un certain nombre de choses», réclame la cheffe du PLQ.

Elle soutient qu’une clarification des règles permettra de mieux préparer la province à une recrudescence des cas de COVID-19.

«Plus les règles vont être claires, plus on va être outillés pour affronter la 4e vague», dit Mme Anglade.