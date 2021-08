Des problèmes de cohabitation pour les plaisanciers sur la rivière Saint-Maurice

La température qui frisait un facteur humidex de 40, mardi, a incité beaucoup de gens à profiter de la rivière Saint-Maurice, en Mauricie. Ce faisant, les nombreux plaisanciers se sont retrouvés confrontés aux problèmes de sécurité nautique qui sont bien connus sur la rivière.

Déjà en avant-midi, le rivage de Maïkan Aventure, à Trois-Rivières, était bondé de gens. Familles et amis profitaient de la location de planche à pagaies, alors que d’autres arrivaient avec leur propre équipement. Néanmoins, ce grand nombre d’usagers demande encore plus de vigilance sur l’eau.

Depuis l’année dernière, le centre de loisirs a noté une bonne augmentation du nombre de visiteurs. Ce qui inquiète, ce sont les problèmes de cohabitation avec les embarcations motorisées, qui ne datent pas d’hier. Une famille y a d’ailleurs été confrontée.

«Si tu te mets sur le bord, tu ne vas pas trop dans le centre, c’est certain que tu peux faire attention, vérifier, mais les bateaux arrivent vite. Il faut faire attention», a expliqué une mère de famille, Geneviève St-Gelais.

Grâce à des bouées, un corridor de sécurité a été mis en place sur le site. Les embarcations à moteur ne peuvent pas pénétrer cette zone. D’autres bouées indiquent que la vitesse dans le secteur devrait être de 5 km/h. Selon des visiteurs rencontrés, il est très rare que les embarcations ralentissent.

«Faut se servir du bon jugement. Il y en a qui ne respectent pas, ça roule en fou, ça va faire de la vague», a lancé un habitué de la rivière Saint-Maurice.

«Les embarcations motorisées [...], la vitesse, ça peut être dangereux et causer des accidents avec les embarcations non motorisées», a admis l’un des employés de Maïkan Aventure, Justin Goyette, alors qu’une motomarine passait à grande vitesse derrière lui.

Même si des mesures de sécurité ont été mises en place par Maïkan Aventure, ce n’est pas assez, selon M. Goyette.

«On met beaucoup de pression sur les entités fédérales et municipales pour justement réglementer la vitesse et la sécurité sur la rivière. [...] Il n’y a aucun règlement officiel encore. On voudrait que ça soit plus réglementé, qu’il y ait des amendes aussi.»

D’autres usagers de la Saint-Maurice, rencontrés à la marina de Trois-Rivières, ont signifié être souvent incommodés par d’autres embarcations motorisées. Certains ont même dit qu’il est impossible de sortir une bouteille de vin ou de souper sur leurs embarcations sans tout casser à cause de grosses vagues faites par les motomarines.

Rappelons qu’au Centre nautique de Grandes-Piles, des bouées ont aussi été installées cet été pour tenter de réglementer la vitesse dans certains secteurs. Cette initiative s’inscrivait dans la prévention à la sécurité nautique de la marina, qui avait remarqué plusieurs écarts de conduite.

De son côté, la police de Trois-Rivières affirme maintenir la présence de patrouilles sur l’eau, augmentée depuis l’été 2020 sur demande de la Ville.

Depuis le 1er mai, environ 300 interceptions ont été effectuées sur la rivière, contre 400 l’année précédente. En 2020, 54 constats d’infraction ont été remis à des plaisanciers.

La police tient à rappeler aux citoyens d’être courtois sur les plans d’eau et que la consommation d’alcool est interdite au volant d’une embarcation.