Deux films québécois restaurés par Éléphant au Festival Fantasia

Éléphant : mémoire du cinéma québécois s’associe une nouvelle fois au Festival Fantasia en proposant la projection sur grand écran de deux films québécois nouvellement restaurés, «Yes Sir! Madame...», œuvre culte de Robert Morin de 1994, et «Finalement...», perle cachée du répertoire de Richard Martin datant de 1971.

On pourra voir ou revoir «Yes Sir! Madame...» le mercredi 18 août, à 21 h, au Cinéma du Musée, en présence de Robert Morin, et «Finalement...» au même endroit, le dimanche 22 août, à 21 h.

Par la suite, les deux longs métrages s’ajouteront au courant de l’automne au catalogue de films restaurés par Éléphant, et disponibles sur les plateformes de Vidéotron et d’Apple.

Titres mythiques

Dans «Yes Sir! Madame...», création satirique typique du style très singulier de Robert Morin, le cinéaste – qui a travaillé sur ce projet pendant 15 ans – incarne Earl Tremblay, homme né d’un père francophone et d’une mère anglophone, en profonde crise d’identité, qui cherche des réponses en fouillant son passé, son présent et son futur au moyen d’une caméra.

Quant à «Finalement...», seul long métrage de fiction tourné pendant la crise d’Octobre, il met en vedette Chantal Renaud et Jacques Riberolles (le couple mythique de «L’initiation»), Monique Mercure et Jacques Famery, avec des apparitions musicales de Michel Pagliaro et Renée Martel. C’est également le seul opus cinématographique jamais produit par l’iconique producteur de disques des années 60, Denis Pantis. Dans cette chronique sentimentale «érotico-soft», le regretté Richard Martin racontait l’histoire d’une serveuse de casse-croûte devenue mannequin après sa rencontre avec un photographe d’une revue de mode française.