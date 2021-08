Ensemble, soyons plus vite, plus haut et plus fort

Les Jeux olympiques (JO) de Tokyo viennent de baisser le rideau. Comme beaucoup de mes amis, j’ai consacré une grande attention à la performance de l’équipe chinoise et celle des athlètes canadiens. L’excellence des athlètes québécois tels que Maude Charron, Jennifer Abel, Mélissa Citrini-Beaulieu et Lauriane Genest m’a beaucoup impressionné. Voyant les athlètes démontrant au stade la puissance et la beauté humaine, interprétant l'esprit sportif de la poursuite de l'excellence et du dépassement de soi, c’est comme un tonique pour nous, qui avons souffert de l'épidémie depuis plus d’un an.

En ajoutant le mot « ensemble » (en latin «Communiter») à la devise olympique, le Comité international olympique essaie de faire valoir le pouvoir unificateur du sport et l'importance de la solidarité. Je ne peux être plus d’accord avec ce que le Président du CIO Thomas Bach a dit, « Nous avons besoin de plus de solidarité au sein des sociétés et entre les sociétés et cela est devenu évident au tout début de l’épidémie quand on voyait que le fossé social se creusait. Le monde est tellement interdépendant que plus personne ne peut résoudre seul les vrais grands défis. »

Solidarité

À Tokyo, nous sommes heureux d’être témoins de cet esprit. Quand l’épéiste estonienne a tendu la main pour caresser le dos de la jeune championne chinoise à son côté, qui n’a pas pu refouler ses larmes en évoquant la maladie de son père. Quand les joueuses chinoises de badminton se sont précipitées après la finale à embrasser leur rivale japonaise qui avait joué avec un genou blessé et à lui envoyer du réconfort.

Quand le surfeur japonais a servi avec enthousiasme d'interprète au Brésilien vainqueur en conférence de presse.

Quand le sauteur en hauteur qatarien a décidé de renoncer à la prolongation et de partager la médaille d'or avec son rival italien.

Et quand l’Américain et le Botswanais, qui avaient chuté lors d’une demi-finale au 800 m à la suite d’un contact, se sont aidés à se relever et ont terminé la course ensemble... Certes, ils sont des adversaires, mais aussi des amis d’âme qui se comprennent le mieux et qui se respectent le plus.

Les esprits étroits, égoïstes et qui conservent ses propres avantages en supprimant et boycottant les autres ne sont pas des « Olympiques ». Dans les sports avantageux de la Chine, tels que le plongeon et le tennis de table, on peut voir des entraîneurs chinois dans les équipes de de nombreux pays. La vedette chinoise de volley-ball féminin Lang Ping, qui a dirigé des équipes en Italie, aux États-Unis et en Turquie en les aidant à remporter des championnats nationaux et même mondiaux, a laissé un glorieux héritage au monde sportif.

De bonnes relations

C'est dans le même sens que le Canada maintient de bons échanges et une bonne coopération avec la Chine dans les sports d’hiver où elle manque d’expériences. À l'heure actuelle, on compte plus de 20 entraîneurs et personnel de soutien canadiens dans les équipes nationales d'entraînement chinoises dans de divers sports de glace et de neige. Grâce à leurs entraîneurs-chefs canadiens, les joueurs chinois de skeleton et de bobsleigh ont fait des progrès historiques ces dernières années. Avant l'épidémie, les équipes chinoises de ski acrobatique et de patinage de vitesse venaient aussi souvent au Québec ou dans d’autres provinces du Canada pour s'entraîner. Les équipes de hockey des deux pays ont également joui et bénéficié de leurs visites mutuelles et des matchs amicaux.

Beijing 2022

J’ai la conviction que c’est juste ce que le président Bach veut dire par le mot « ensemble ». Et je suis dans l’attente que nous continuions de faire preuve de cet esprit aux Jeux olympiques d’hiver de Beijing 2022.

En tant que pays d’hôte des Jeux 2022, le développement des sports d’hiver en Chine restait incomplet pendant longtemps. Au moment de la désignation de Beijing en 2014, seuls 5 sports, 11 disciplines et 70 sous-disciplines ont été organisés en Chine, 32 disciplines telles que le skeleton et le bobsleigh restaient vacantes. En revanche, le Canada, pays fort en sports d’hiver qui a accueilli les JO d'hiver à deux reprises, dispose d’une industrie très développée et d’un grand nombre de talents en la matière. Afin d'offrir un événement sportif international professionnel et de haut niveau, la Chine a engagé des échanges approfondis avec des organisations internationales et les principaux pays de sports d’hiver, dont le Canada, pour améliorer son niveau sportif et apprendre des expériences avancées dans la construction et la gestion des installations des sports d’hiver. Grâce à ces efforts conjoints, elle a obtenu des progrès considérables dans un temps limité.

Le Mouvement olympique est un événement grandiose pour toute l'humanité. Il a pour but de contribuer à bâtir un monde loin de guerre et de conflit, sans discrimination politique, religieuse ou ethnique, mais qui démontre la beauté de la vie, l’esprit du sport et la joie dans l’effort. Voilà ce qui est l’olympisme et ce que nous attendons de la communauté de destin pour l'humanité.

Plus vite, plus haut, plus fort ensemble. Que la flamme olympique flamboie, qu’elle dissipe la brume de l’épidémie et illumine l'espoir de l’avenir pour toute l’humanité!

Beijing 2022 , bienvenue à toutes et à tous!

CHEN, Xueming

Consul général de Chine à Montréal