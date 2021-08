Héroux-Devtek a vu ses ventes reculer de 1,7 % au premier trimestre

Le fabricant de produits aérospatiaux Héroux-Devtek a vu ses ventes du premier trimestre de son exercice 2022 chuter de 1,7 % par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent, en raison de résultats plus faibles dans son secteur civil et d’une baisse des taux de change.

Au cours du trimestre clos le 30 juin dernier, l’entreprise, qui a son siège social à Longueuil, a réalisé des ventes de 126,2 millions $, comparativement à 128,3 millions $ un an plus tôt.

«La baisse des taux de change, en particulier celui du dollar américain, a eu une incidence négative de 9,5 millions $, ou 7,4 %, comparativement au trimestre correspondant de l'exercice précédent», a expliqué la compagnie, mardi, en dévoilant ses résultats.

«Compte non tenu des fluctuations des taux de change, les ventes dans le secteur de la défense ont augmenté de 21,5 %, tandis que les ventes dans le secteur civil ont reculé de 19,0 %.»

Héroux-Devtek attribue le recul de ses ventes dans le secteur civil à «la baisse de la demande en raison de la pandémie de COVID-19, dont l'effet ne s'était pas encore pleinement fait sentir au premier trimestre de l'exercice 2021».

Pour ce premier trimestre de son exercice 2022, Héroux-Devtek a dégagé des profits nets de 6,7 millions $, ou 0,19 $ par action (de base et dilué), contre une perte nette de 1,3 million $, ou 0,04 $ par action, un an plus tôt.

Au premier trimestre de 2021, la situation financière du spécialiste des trains d’atterrissage avait notamment été affectée par des charges de restructuration (de 6,0 millions $), une baisse du volume de ses ventes ainsi que par des fluctuations des taux de change.

«Nous continuons d'envisager l'avenir avec un optimisme prudent, grâce à notre portefeuille diversifié de produits et à la souplesse que nous pouvons tirer de notre situation financière solide, a affirmé Martin Brassard, président et chef de la direction de Héroux-Devtek, mardi. Dès que le secteur de l'aviation civile reprendra sera en reprise, nous serons prêts à absorber la croissance qui en découlera grâce à notre structure de production actuelle.»

