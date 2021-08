J4DE à Fierté Montréal

Jade Hassouné réalisera un « grand rêve » mercredi soir, en offrant sa toute première performance musicale dans le cadre de Fierté Montréal, festival célébrant la diversité sexuelle et de genre. « J’ai toujours eu comme but de participer à cet événement. C’est très symbolique », dit-il.

On l’a d’abord connu comme comédien, autant ici (Alertes, à TVA) qu’à l’international (Shadowhunters, sur Netflix). Mais, depuis quelque temps, Jade Hassouné se dévoile à titre d’auteur-compositeur-interprète avec une carrière musicale déclinée sous le sobriquet J4DE.

C’est donc cette nouvelle identité qui sera mise de l’avant lors du spectacle Xcellence, diffusé mercredi soir sur l’Esplanade du Parc Olympique. Enregistré la semaine dernière, le concert met également en vedette Tamara Weber, Lonely Boy, Redgee et Hua Li, entre autres.

« Je ne me souviens même pas la dernière fois où j’étais monté sur scène. Les écrans, les éclairages... c’était surréel. J’avais de la misère à croire que j’étais réellement en spectacle après tout ce temps », avance Jade Hassouné en entretien au Journal.

Son homosexualité, Jade Hassouné n’a jamais cherché à la cacher. En revanche, il n’a jamais senti le besoin de la clamer haut et fort ni de la mettre systématiquement en avant à chacun de ses projets.

Refuser de se définir

« Ma sexualité ne me définit pas. Alors pourquoi je devrais toujours me présenter, dès le départ, comme un homme gai ? Les hétérosexuels n’ont pas à préciser leur orientation d’entrée de jeu, alors je ne vois pas pourquoi je devrais le faire », avance le Montréalais d’origine libanaise.

N’empêche, il est conscient du symbole qu’il représente pour de nombreux jeunes — et moins jeunes — notamment d’origine libanaise, comme lui. Ils sont d’ailleurs nombreux à le lui signifier, à travers ses différents réseaux sociaux.

« Au Liban, la culture queer est presque inexistante. Elle doit être cachée. Mais moi, j’ai la chance de pouvoir être moi-même ici. C’est cool de penser que je peux inspirer les gens simplement en étant moi-même. Tout ce que j’espère montrer, c’est que peu importe d’où on est, peu importe qui on est, on peut réaliser nos rêves », confie Jade Hassouné.

Le spectacle Xcellence sera diffusé sur les ondes de MATV, ainsi que sur grand écran sur l’Esplanade du Parc olympique à compter de 19 h 30. Pour infos et billets : fiertemtl.com