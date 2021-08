Le secteur hôtelier espère faire le plein de touristes

Après des mois de vache maigre, les hôteliers de la province voient, dans la réouverture des frontières aux touristes américains, l’espoir d’un début de retour à la normale.

« Honnêtement, ce n’est pas encore la cohue, admet le directeur général du Centre Sheraton de Montréal, Bertil Fabre. Mais si les choses se passent comme nous l’espérons, notre situation pourrait très vite s’améliorer. »

Depuis hier, les Américains pleinement vaccinés et en mesure de le prouver peuvent recommencer à visiter le pays. Après plus d’un an d’absence causée par les mesures sanitaires, leur retour est, partout, on ne peut plus attendu.

Au cours des dernières semaines, les visiteurs de l’Ontario avaient permis d’accroître considérablement l’activité des hôteliers. À Montréal, leur taux d’occupation est passé de 15 % en juin, à 40,3 % en juillet.

En comparaison, en juillet 2019, le taux d’occupation moyen des mêmes hôtels avait frôlé les 82 %, précise la PDG de l’Association des hôtels du Grand Montréal, Ève Paré.

Les États-Unis regroupent le plus grand bassin de touristes d’ailleurs que compte le Québec. Leurs visiteurs sont réputés pour organiser des séjours plus longs et dépenser deux fois plus par nuitée que la moyenne des touristes, toutes provenances confondues.

Dans certains hôtels de la capitale, les Américains comptent pour plus de 50 % de la clientèle, affirme Michelle Doré, propriétaire de l’Hôtel Champlain et de l’Auberge Place d’Armes, dans le Vieux-Québec.

Photo Stevens LeBlanc

Surtout cet automne

« Le USA Today m’a appelé, il y a deux semaines, pour informer les Américains de la réouverture des frontières. Je m’attends à ce qu’ils nous reviennent surtout à l’automne. » C’est aussi ce que prévoit Tremblant, qui, bon an mal an, tire 12 % de ses revenus de la clientèle américaine.

Le patron du Sheraton ne se laisse pas décourager pour autant. Le week-end dernier, il avait prévu occuper 200 chambres. Il en aura finalement loué 300, soit 50 % de plus ! Pour le week-end prochain, il se prépare maintenant à en écouler 500.

« Le manque de prévisibilité est difficile, mais c’est encourageant, affirme M. Fabre. Quoi qu’il arrive, nous serons prêts ».

