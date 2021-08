Omnium Banque Nationale: Rafael Nadal se retire en raison d'une blessure

La deuxième tête de série de l’Omnium Banque Nationale de Toronto, Rafael Nadal, a annoncé qu’il se retirait de la compétition, mardi.

L’Espagnol a expliqué être incommodé par une blessure au pied gauche.

«Comme les gens le savent, j’éprouve ce problème depuis quelques mois, a indiqué Nadal, dans un communiqué de Tennis Canada. Je suis déçu de ne pas pouvoir jouer cette année après tout le succès que j’ai connu au Canada. C’est une situation difficile, mais je n’y peux rien. Je dois trouver une façon de régler ce problème. Au bout du compte, pour moi, le plus important est de prendre plaisir à jouer au tennis. Aujourd’hui, cette douleur m’empêche d’avoir du plaisir et je ne crois pas en mes chances de pouvoir vraiment rivaliser.»

Le détenteur de 20 titres du Grand Chelem devait faire son entrée dans le tournoi de la Ville Reine mercredi, dans un affrontement du deuxième tour contre le Sud-Africain Lloyd Harris.

Nadal sera remplacé par son compatriote Feliciano Lopez, qui obtient ainsi le statut de «lucky loser».

«Nous sommes évidemment très déçus que Rafa doive se retirer à cause d’une blessure, a déclaré le directeur de l’Omnium Banque Nationale de Toronto, Karl Hale. Nous savons que nos amateurs avaient hâte de le voir en action au Centre Aviva. Toutefois, nous comprenons sa décision et nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Nous espérons qu’il pourra être de retour au Canada l’an prochain et à Toronto en 2023.»

En carrière à l’Omnium Banque Nationale, anciennement connu sous le nom de Coupe Rogers, Nadal a eu le plaisir de remporter les grands honneurs à cinq occasions, dont lors des deux dernières éditions de l’événement.