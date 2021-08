Soustraite à la vue, une collection prestigieuse don au Québec

Peu de gens connaissent le parc de l’Amérique-latine. Uniquement accessible par la piste cyclable qui longe la rivière Saint-Charles, on y entre par hasard pour s’y trouver seul. Et on le découvre avec stupeur dominé par deux statues équestres monumentales.

Sans ombrage et sans reliefs, découpé géométriquement et planté de drapeaux, on s’y avance pour identifier, mis en valeur sur leur socle, l’effigie d’une dizaine de personnages, penseurs et combattants de l’Amérique méridionale, à l’œuvre d’émancipation du joug colonial. Des bustes, une statue plein pied, offerts en témoignage de « vivante amitié et de profonde solidarité entre les peuples de l’Amérique latine et les Québécois, ces “ latins du Nord “. »

La plaque signalétique du parc nous apprend vouloir faire de la réunion de ces acteurs d’une République héroïquement conquise, « un hommage aux peuples de l’Amérique latine ». L’ensemble est sans surprise présidé par les hautes figures de Bolivar et de O’Higgins sur leur monture. Les dernières œuvres installées proviennent de la Caraïbe; l’une d’elles est à l’effigie de Toussait Louverture, le libérateur d’Haïti. La collection recèle en outre un visage féminin, celui de Juana Azurduy de Padilla, cheffe de la guérilla bolivienne... Comment, est-on en droit de se demander, un espace encastré entre des voies de circulation rapide et d’autre part fermé par le Palais de justice peut-il décemment recevoir et loger les dons de fraternité de ces pays ?

La Commission de la capitale associée au ministère des Relations internationales tâchent, paraît-il, à « susciter l'intérêt des gouvernements en vue d'obtenir d'autres représentations tridimensionnelles en vue de « compléter le volet commémoratif du parc.» Ces pays, en regard de la séquestration des pièces reçues donneront-ils suite ? Quoi qu’il en soit, l’ensemble déjà constitué, imposant, mériterait une autre existence. Non seulement la capitale ne tire-t-elle pas le prestige attendu d’une pareille adresse au Québec, mais le fait que l’espace dévolu au legs soit bouclé à demeure, que le message de fraternité qu’il porte reste sans écoute, est à la limite offensant à l’endroit des pays donateurs.

De réinstaller la collection (en progrès) dans un site vivant et dans une perspective qui ne soit pas qu’informative implique des moyens, bien entendu. On peut croire que l’investissement en vaut la peine.

André Ricard, écrivain

Sébastien Ricard, comédien et musicien

Liste alphabétique de treize appuyeurs à la lettre d’opinion concernant le parc de l’Amérique latine :

Biz, écrivain et rappeur

Pascal Bérubé, porte-parole PQ affaires municipales

Emilia Inés Deffis, dépt des littératures UL

Maurice Demers, dépt d’histoire, U de S

Catherine Dorion, députée, Taschereaau

Brigitte Haentjens, directrice, Sibyllines

Louis Jolicoeur, écrivain et traducteur

Laurier Lacroix, historien de l’art

Yvan Lamonde, historien, U McGill

Robert Lepage, directeur Ex Machina

Gilles Pellerin, écrivain et éditeur

Rodney Saint-Éloi, poète, éditeur Mémoire d’encrier

Sol Zanetti, député, Jean-Lesage