Une adaptation de «Deux femmes en or» au Théâtre La Licorne

La comédie érotique québécoise de 1970 «Deux femmes en or» se transportera sur les planches du Théâtre La Licorne, lors de sa saison 2021-2022 soulignant ses 40 ans.

L’adaptation des textes de Claude Fournier et de Marie-Josée Raymond par Catherine Léger fait partie des 11 pièces qui seront présentées dans les deux salles de l’institution.

La sexualité mais aussi la pression et l’ennui seront au coeur de cette pièce qui verra Charlotte Aubin, Isabelle Brouillette, Sophie Desmarais, Steve Laplante et Mathieu Quesnel remplacer les vedettes du film, soit Monique Mercure, Louise Turcot, Donald Lautrec, Yvon Deschamps et Gilles Latulippe. Des représentations ont été programmées du 18 janvier au 26 février 2022.

Avant, le public pourra jeter son dévolu sur «Fairfly» (7 septembre au 9 octobre), avec Mikhaïl Ahooja, Sonia Cordeau, Simon Lacroix et Raphaëlle Lalande. Après une webdiffusion l’an dernier, cette comédie aura droit à la présence de spectateurs, sur la scène de La Grande Licorne. C’est elle qui marquera les débuts de la nouvelle saison.

Elle sera suivie de «Ulster American» (19 octobre au 13 novembre), une comédie noire proposant la réunion d’une dramaturge irlandaise pleine de promesses, d’une star d’Hollywood et d’un metteur en scène anglais de renom, à Londres. Frédéric Blanchette, David Boutin et Lauren Hartley s’y donneront la réplique.

De la fin du mois de septembre à la mi-mai, huit codiffusions mousseront également le calendrier des Grande et Petite Licorne.

Parmi les autres événements retenus, notons le retour des 5 à 7 et les cartes blanches offertes à trois artistes: Mathieu Quesnel, Tatiana Zinga Botao et Louiza Guira. L’univers théâtral bénéficiera aussi de la deuxième saison du balado «C’est juste du théâtre» dès l’automne.

Pour l’achat de billets ou les détails de la programmation à La Licorne: theatrelalicorne.com.

