GIROUX, Charles Emile



À Montréal, le mercredi 28 juillet 2021 est décédé, à l'âge de 80 ans, Charles Emile Giroux, époux de Jeannine Gauthier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils François et Michel (Annie-Ève); son fils de coeur Patrick; ses petits-enfants Andréanne, Claudie, Éloi et Maude ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele jeudi 19 août 2021 de 10h à 13h. Les funérailles seront célébrées à 13h, au même endroit.