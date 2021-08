LAVIGNE-CRÊTE, Ginette



Courageusement et entourée de sa famille, le 6 août 2021, à l'âge de 68 ans, est décédée Mme Ginette Lavigne, épouse de M. Robert Crête. Elle est allée rejoindre ses parents René Lavigne et Jeanne D'Arc Gignac ainsi que son frère Robert Lavigne.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles Marie-Ève (Jean-Sébastien Veillette) et Cynthia, sa petite-fille adorée Élyza, sa soeur Micheline, ses frères Pierre, Fernand, André et leur conjoint (es), ses beaux-frères et belles-soeurs, plusieurs neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 15 août à compter de 13 h, à la :STE-MARTINE, QC, J0S 1V0450 427-2332www.residencemariesoleilphaneuf.comUne cérémonie commémorative suivra à 15 h, dans le salon de la résidence funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par l'envoi de fleurs ou par un don à la Société canadienne du cancer (formulaires disponibles lors des condoléances).La famille tient à remercier l'équipe médicale de l'Hôpital Anna-Laberge et du CHUM, plus particulièrement le docteur Jean-Philippe Parent, pour les bons soins prodigués à Ginette.