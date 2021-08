ROY, Alain



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Alain Roy, survenu le 20 juillet 2021, à l'âge de 73 ans. Il était le conjoint de madame Réjeanne Picard.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa fille Nancy (Joel Denis), ses petites-filles Clarence et Dorianne Laliberté, la fille de sa conjointe Josée Beauchamp et ses enfants Shawn Swick et Noémie Jacques, le fils de sa conjointe Daniel Beauchamp ainsi que la mère de sa fille, Michèle Gilbert.Il laisse aussi dans le deuil sa soeur Suzanne (Gaston Auger), ses frères Normand (Johanne Therrien), Clément, Gaétan et Jean-Guy Roy, ses neveux et nièces, les membres de la famille de Réjeanne, plusieurs parents et amis, ses collègues de travail au fil des ans.Louise et Wilfrid, Johanne et Claude, Monique et Danny se souviendront affectueusement de lui. Généreux, amoureux de la vie, son sourire nous manquera.La famille vous accueillera le jeudi 26 août 2021 de 19h00 à 21h00 et le vendredi 27 août 2021 de 9h00 à 11h00 à la :En raison des restrictions sanitaires, un maximum de 50 personnes en alternance seront autorisées lors de la période de condoléances au salon.Une cérémonie hommage aura lieu le même jour à 11h00 en la chapelle de la résidence funéraire.Pour tous ceux et celles qui ne pourront être présents, la famille vous invite à partager ce moment dans le confort de votre maison via la diffusion web ou en rediffusion par la suite via le lien suivant : https://commemora.tv/fr/diffusions/33581En raison des restrictions sanitaires, un maximum de 50 personnes seront autorisées lors de la cérémonie à la chapelle.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de Soins Palliatifs de Laval.Sa famille tient à remercier le personnel de La Maison De Soins Palliatifs de Laval pour leur bienveillance, leur empathie et la qualité de leurs soins.