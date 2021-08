LACHAPELLE, Claudette



À Montréal, le 31 juillet 2021, à l'âge de 70 ans, est décédée madame Claudette Lachapelle, conjointe de feu George Fleury.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Lise, Nicole, Ghislaine et Françoise (Daniel) ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis.Une cérémonie aura lieu au cimetière St-Vincent-de-Paul le samedi 14 août 2021 à 15h00.