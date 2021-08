MAILHIOT née RICHARD, Gisèle



À Montréal, le 7 août 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Gisèle Richard, épouse de feu M Jean-Guy Mailhiot et mère de feu M Gaëtan Mailhiot.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel (Francine) et Sylvie, sa belle-fille Monique, ses petits-enfants Julie, Rémy, Benoît, Vincent, Émilie, Hervé et leurs conjoints, ses arrière-petits-enfants Mathias, Raphaël, Laurie, Yuuki, Noah et Benjamin, son frère Maurice, ses belles-soeurs, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le samedi 14 août 2021 de 13h à 16h. Une cérémonie y sera célébrée à 16h30 en toute intimité.Au lieu de fleurs des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.