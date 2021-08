LAZURE, André



À St-Jérome, le 17 novembre 2020 est décédé subitement à l'âge de 62 ans, M. André Lazure, époux de Marie-Josée Pesant.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille de coeur Audreyane, ses petites-filles Rosalie et Élodie, sa mère Raymonde (feu Jean-Guy) et son frère Robert (Huguette).La famille accueillera parents et amis à l'église St-Henri de Mascouche, 3000 chemin Ste-Marie, Mascouche J7K 1P1, le vendredi 20 août 2021 de 14h à 16h pour les condoléances suivi d'une cérémonie en sa mémoire.