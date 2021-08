COURCHESNE, Jacques



À Montréal, le 4 août 2021, à l'âge de 86 ans, est décédé Monsieur Jacques Courchesne époux de feu Madeleine Alie.Il laisse dans le deuil sa compagne Simone Roy, ses fils, Claude (Line), Richard (Diana) et Pierre (Hunada), ses petits-enfants, Maximillien, Mathieu, Dominique, Amélie, Frédérick, Béatrice, et son arrière-petite-fille, Charlotte, ses frères, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le mardi 17 août 2021 de 10 heures à 15 heures, au:Une cérémonie religieuse suivra en ce même lieux.Au lieu de fleurs, un don peut être envoyé à l'organisme de votre choix en sa mémoire.