CAE renoue avec les profits

Le fleuron québécois CAE a renoué avec les profits au premier trimestre de son année financière 2022.

Après une année pénible marquée par la pandémie qui a fait fondre ses revenus, l’entreprise spécialisée en simulateur de vol a enregistré un résultat net de 47,3 millions $ au premier trimestre clôt le 30 juin dernier.

En comparaison, CAE avait subi une perte de 110 millions lors du même trimestre en 2020, alors que la pandémie venait de débouler dans nos vies.

Ces résultats confirment la tendance à la reprise pour l’entreprise qui avait conclu son année financière 2021 avec des pertes de 47,5 millions $. Le dernier trimestre de 2021 laissait cependant entrevoir un retour vers des résultats écrit à l’encre noire sous peu.

Les revenus tirés des activités ordinaires, eux, ont bondé, passant de 550,5 millions $ l’an dernier à 752,7 millions $ lors du premier trimestre conclu en juin.

«Notre élan positif s'est maintenu au début du nouvel exercice, et je suis fier de notre robuste performance du premier trimestre, marquée par une croissance des revenus de 37 % d'un exercice à l'autre et par un résultat ajusté par action de 0,19 $», a commenté par communiqué Marc Parent, président et chef de la direction de CAE.

L’entreprise a notamment pu compter sur de nouveaux contrats pour l’aider à renflouer ses coffres.

«Nous avons réalisé d'importants progrès stratégiques au cours du trimestre, acquérant une part supplémentaire du marché de la formation civile grâce à deux nouvelles ententes de formation exclusives d'une durée de dix ans avec des compagnies aériennes, et deux nouveaux partenariats avec des fabricants OEM dans le marché émergent de la mobilité aérienne avancée», a ajouté M. Parent en soulignant aussi l’obtention de contrat dans le secteur de la Défense.

Par ailleurs, CAE a quitté le programme de Subvention salariale d'urgence du Canada depuis le 5 juin, a souligné l’entreprise.