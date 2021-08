CHARLEBOIS, Jocelyn



Jocelyn est décédé de la COVID au CHSLD Réal-Morel de Verdun. Il était le fils de Jean-Réal Charlebois et de feu Denise Chartrand.Il laisse dans le deuil sa douce Josée Parenteau, son fils Frédéric (Myriam Beaulieu), leurs enfants Méric et Lexanne, ses soeurs Johanne (Rudi Maerten) et Chantal (Paul Gagné) ainsi que de nombreux parents et amis.Les funérailles auront lieu à 14h le mardi 17 août, à l'église St-Joseph de Soulanges, 1150 ch du Fleuve, Les Cèdres, J7T 1C1, suivra l'enterrement au cimetière adjacent.Votre sympathie peut être exprimée par des dons à l'Institut de cardiologie de Montréal ou à la Fondation des aveugles du Québec.