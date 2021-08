Changements climatiques: «Il est urgent d'agir», s’inquiète l’Association médicale canadienne

L’Association médicale canadienne souligne l’«urgent besoin» de s'attaquer aux répercussions des changements climatiques sur la santé des Canadiens qui «s'accélèrent à un rythme alarmant».

• À lire aussi: La canicule se poursuit dans le sud-ouest de la province

• À lire aussi: Une chaleur suffocante s'installe au Québec

• À lire aussi: Réchauffement climatique: Il est toujours temps de sauver notre planète

«De la chaleur extrême dans l'Ouest canadien aux évacuations en raison des feux de forêt, en passant par l'intensification de la détresse respiratoire partout au pays, la crise climatique n'est plus une vague menace: elle est réelle et ses effets se font sentir de façon inéquitable», a indiqué l’association médicale canadienne (AMC) dans un communiqué, mardi.

L'AMC qui dit appuyer «les précédents engagements du Canada», en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, estime «qu'il faut en faire davantage».

Ainsi, l’AMC, qui s’est jointe il y a plusieurs années déjà à l’Association canadienne de santé publique et à d’autres intervenants pour souligner les liens entre les changements climatiques et la santé, demande aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux de prendre des mesures pour atténuer les répercussions des changements climatiques sur les Canadiens.

«Nous nous engageons à participer pleinement à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un plan exhaustif et solide visant à freiner les changements climatiques et à contrer les conséquences sur la santé qui touchent déjà la population canadienne», a fait savoir l’AMC.

Ce plan devrait notamment comprendre une réponse aux problèmes actuels et futurs pour la santé et les systèmes de santé causés par les changements climatiques, de nouveaux engagements à réduire les émissions de gaz à effet de serre, un plan détaillé vers une économie carboneutre, et des mesures de priorisation et de protection des populations marginalisées et vulnérables.

«La lutte contre la crise climatique pourrait être notre plus belle occasion de contribuer à l'amélioration de la santé des Canadiennes et des Canadiens, aujourd'hui et demain. Nous devons placer les considérations de santé au cœur de notre réponse aux changements climatiques», a déclaré la Dre Ann Collins, présidente de l'AMC.