DAUNAIS Pierrette née Lavallée



À L'Épiphanie, le 5 août 2021, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Pierrette Lavallée, épouse de feu M. Raymond Daunais.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Gilles (Céline), Gaston (Danny), Jean-Guy (Martine), Ginette (Stéphane) et Richard, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs ainsi qu'autres parents et amis.Les funérailles auront lieu dans l'intimité.5, RUE LEBLANC, L'ÉPIPHANIE