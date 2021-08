GAUSSIRAN, Michel





Le 25 juillet 2021 au Lac-des-îles à l'âge de 71 ans est décédé dans son sommeil, heureux, Michel Gaussiran des complications d'une maladie chronique aussi rare et spéciale qu'il l'était lui-même. Il était l'époux et compagnon depuis 26 ans de Viviane Lagueux qui lui rend grâce de toute la richesse de ce chemin de vie partagée.Il est parti festoyer avec Adrien Gaussiran, son père, Germaine Roy, sa mère et Paul Lagueux son beau-père. Le chériront pour toujours ses soeurs et frère : Francine (feu Raynald), Louise (Pierre), François (Danielle) et Nathalie (Battista), ses neveux et nièces, notamment son filleul Anthony, sa belle-mère Micheline Jacob, ses belles-soeurs notamment Marthe-Sophie Lagueux (Jay) et Merlin le chat.Et particulièrement il restera profondément ancré dans le coeur de 4 amis fidèles dès la prime jeunesse, André Lanthier, Chantal Dugas, Pierre Lamarche, Sylvain Tremblay, compagnons de travail, de voyage, de causeries, d'agapes mémorables et de vie tout court.Se souviendront de lui également avec grande tendresse tous ses autres amis, parents, poulettes, collègues de la fonction publique fédérale et tous ceux qu'il rencontrait charmés automatiquement par sa faconde pétillante de séduction sans malice, sa vive intelligence cartésienne, son humour indescriptible de Martien, sa capacité d'accommodement à tout, sa simplicité avec tous.Son épouse tient à remercier ceux qui ont rendu les deux dernières précieuses années à domicile possibles : Ahmed, Ana-Maria, Ginette Monique et Élizabeth au dévouement sans borne.Merci au soutien essentiel et exceptionnel du CLSC chapeauté par la toujours disponible et empathique Laurie Quevillon.Un merci spécial à son Md de famille Dr P.O.Roy pour sa sensibilité, sa disponibilité, son savoir-faire.En guise de funérailles, un arbre sera planté sur sa terre avec une partie de ses cendres, lors d'une cérémonie intime au printemps 2022.Son épouse et sa famille recevront vos condoléances, samedi le 11 septembre 2021 de 14h à 18h, à l'Érablière des Ponts couverts, située au(819-623-3537). Un partage des accomplissements et souvenirs de ses facéties sera fait vers 16h. Un repas sera servi en soirée pour la famille et les intimes. Il sera possible d'assister par diffusion web, en vous enregistrant au mtl@coopfbrunet.comLasituée auà Mont-Laurier à qui la direction a été confiée ainsi que tous les points de service, offrent à la famille leurs plus sincères condoléances.www.coopfbrunet.com