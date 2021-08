Étiez-vous Cuomosexuel?

On affirme souvent que les grandes tragédies ou les épreuves difficiles permettent aux grands leaders d’émerger.

Alors que les New-Yorkais voyaient défiler des images inquiétantes de corps qu’on évacuait des portes dérobées, tant les victimes de la COVID étaient nombreuses, ils ont cru que leur gouverneur était ce meneur providentiel qui les mènerait vers une sortie de crise.

Je me souviens qu’il y a environ un an, j’échangeais avec l’ami Richard Martineau sur la performance du gouverneur démocrate. Comme tant d’autres, nous appréciions alors sa détermination, ses décisions guidées par les avis des experts et son opposition à la gestion catastrophique de l’administration Trump.

Je me souviens également d’avoir conseillé à Richard de se méfier de Cuomo. Je n’imaginais pas, cependant, que cette mise en garde s’avérerait aussi judicieuse en si peu de temps. J’ai repensé à tout ça ce matin en lisant un article sur le site de The Hill. Dans la section des affaires judiciaires, Joe Concha effectue un retour sur l’ascension et la chute brutale du fils de l’ancien gouverneur Mario Cuomo.

Pensez-y bien, il y a un peu plus d’un an, Andrew Cuomo était encensé, signait une entente pour un livre sur sa gestion de la pandémie et allait recevoir un Emmy pour ses présentations PowerPoint. Il était devenu le symbole de la résistance au virus, gourou inspirant d’une horde d’adulateurs parmi lesquels on retrouvait de nombreuses personnalités.

Une expression circulait régulièrement sur les réseaux sociaux pour appuyer le vent de sympathie dont il jouissait alors: on admettait être «Cuomosexuel». La seule évocation de ce terme peut faire sourire maintenant et je ne m’en priverais pas si ce qu’on apprend depuis des mois n’était pas aussi sérieux, grave et profondément troublant.

Aujourd’hui, celui qui rêvait d’un quatrième mandat est tombé en disgrâce et l'on avance de plus en plus souvent qu’il pourrait entraîner son jeune frère dans sa chute. Les deux frangins se sont très souvent retrouvés sur les ondes de CNN alors que Chris dominait les cotes d’écoute. On ne se gênait pas pour se flatter mutuellement, au mépris de l’éthique la plus élémentaire.

Non seulement Chris a-t-il contribué à entretenir l’image de sauveur de son aîné, mais nous apprenions un peu plus tard qu’il le conseillait pour surmonter la crise liée aux allégations et accusations de 11 femmes qui reprochaient au gouverneur son inconduite sexuelle. Chris indiquait à Andrew comment discréditer ses accusatrices. Rien de bien glorieux, mais surtout rien de très professionnel pour ce journaliste qui dispose d’une formation en droit.

Au moment où j’écris ces quelques lignes, Chris Cuomo profite officiellement de ses vacances estivales. Mais dans la foulée de la démission du gouverneur, la direction du réseau serait de plus en plus sensible aux pressions exercées pour qu’on vire l’animateur vedette. Les dirigeants y réfléchiraient plus sérieusement parce que, jusqu’à maintenant on n’a réservé à Chris qu’une petite tape sur les doigts, rien de bien sévère.

Le jeune frère n’est pas coupable par association et on ne lui reproche aucun crime, mais il a assurément joué un rôle controversé, ayant eu une attitude et des propos qui entachent la réputation du réseau.

À CNN, on a profité des cotes d’écoute au moment où les deux frères étaient au sommet de leur popularité, mais on réalise un peu tard qu’en étant complice de pratiques journalistiques douteuses, on prenait un risque important. Difficile, ensuite, de critiquer le grand rival Fox, dont les animateurs sont trop souvent les marionnettes ou les porte-voix de plusieurs meneurs républicains.

Quoi qu’il en soit, la descente aux enfers d’Andrew Cuomo, tout comme celle de Rudy Giuliani, constitue une mise en garde sérieuse pour ceux et celles, incluant des représentants des médias, qui tendent à transformer rapidement en superhéros des politiciens qui savent saisir les opportunités lorsqu’elles se présentent.

Oui, Cuomo a fait de bonnes choses au début de la pandémie, tout comme Mayor Rudy a su inspirer ses concitoyens après une attaque terroriste sans précédent. Mais le véritable test est dans la durée, dans la constance. En cette matière comme en tant d’autres, il serait sage de se rappeler le vieil adage souvent attribué à Diderot: «Tout ce qui brille n’est pas or.»