Événement Samsung Galaxy Unpacked: voici les nouveaux 5G Z Flip3 et Z Fold3 pliables

Commençons par deux chiffres (prix $CA arrondis au dollar près) : 2270 $ pour le Z Fold3, 1260 $ pour le Z Flip3 et voyons ce que ces deux téléphones pliables ont à offrir.

Ces deux appareils exploitent les avantages des écrans pliables, ici le Z Fold3 s’ouvre comme un livre, alors que le Z Flip3 s’apparente davantage aux anciens appareils flip, façon plein écran.

Z Fold3 5G

Le modèle Galaxy Z Fold3 est un concentré de technologie et de productivité : cadence de rafraîchissement d’écran 120 Hz (au dos et à l’intérieur), stylet S Pen et plus grande endurance de l’ensemble coque, écran Infiniti Flex pliable et charnière. L’écran de couverture fait 6,1 po et celui intérieur fait 7,4 po ; des mesures diagonales qui tiennent compte des coins arrondis.

Samsung

Ce dernier détail est important puisque c’est la quatrième génération de Galaxy Fold si on inclut la première qui fut abandonnée peu après son lancement. À chaque génération, la qualité s’est améliorée au point où les problèmes d’usure ont presque disparu par rapport à la précédente.

Samsung

Similaire en apparence au Z Fold2, les progrès du Fold3 se font sentir à l’intérieur comme le film de protection d’écran 80 % plus résistant, cadre aluminium Armor super résistant et 10 % plus durable, une étanchéité cotée IPX8 – ou une immersion de 30 minutes sans problème –, l’utilisation du nouvel écran Gorilla Glass Victus – le plus solide jamais conçu chez Corning capable de résister à une chute de deux mètres et d’offrir une vie d’utilisation de six ans contre les rayures.

Samsung

Sous le capot, le Z Fold3 est animé par une puce Qualcomm Snapdragon 888, une mémoire vive de 12 Go et dispose d’un stockage de 256 ou 512 Go.

Toujours pratiques et importantes, les trois caméras de 12 Mpx au dos servent de téléobjectif avec stabilisateur optique, de grand-angle et d’ultra grand-angle. Un autre objectif sur le couvercle fait 10 Mpx, tandis que la caméra d’égoportrait de 4 Mpx qui est astucieusement relogée sous l’écran sert également au déverrouillage, tout comme le détecteur d’empreinte, lui aussi sous l’écran.

Samsung

Personnellement, mon petit doigt me dit que les appareils pliables comme le Z Fold3 chez Samsung remplaceront à terme les grands Galaxy Note20 et Note20 Ultra dans le créneau haut de gamme, vu qu’aucun Note20 n’est annoncé cette année. Vendus côte à côte, ces deux types d’appareils se feraient inutilement concurrence.

Z Flip3 5G

Tout aussi intéressant et plus abordable, le Galaxy Z Flip3 est plus compact et plus coloré et clairement dédié à un public plus large. Plié, l’appareil ne fait que 4,2 po, son écran de couverture 1,9 po et le Flex Display à affichage AMOLED 6,7 po. Comme son grand frère, la cadence de rafraîchissement atteint également les 120 Hz.

Samsung

En photo, la caméra avant développe 10 Mpx, tandis que les ultra grand-angle et grand-angle adjacentes à l’écran de couverture 12 Mpx.

Dans les deux cas, Fold et Flip, il suffit de poser le téléphone sur une surface plane à demi plié pour obtenir l’effet d’un trépied ; idéal pour stabiliser l’appareil pendant les longues expositions du capteur afin de réaliser des photos ou des vidéos dans l’obscurité. Même logique pour les clavardages vidéo, il n’est pas nécessaire de tenir constamment l’appareil en main.

Samsung

Et l’un comme l’autre, on peut diviser l’écran pour accomplir deux tâches simultanément. Même type d’écran aussi, Samsung lui a conservé le Gorilla Glass Victus de Corning.

Sous l’eau (douce), le Z Flip3 est coté IPX8 jusqu’à 1,5 m et 30 minutes. Pour déverrouiller, le fabricant a choisi un lecteur latéral d’empreintes digitales.

Il sera intéressant de connaître l’endurance des piles avec des écrans plus grands et plus nombreux. Le fabricant prévoit une autonomie d’une journée dans les deux cas avec, respectivement, des piles de 4400 et 3300 mAh.