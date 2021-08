IGA acquiert une participation majoritaire dans Ricardo Media

Après 20 ans de collaboration, IGA devient actionnaire majoritaire de l’entreprise Ricardo Media, fondée en 2002 par Ricardo Larrivée et Brigitte Coutu.

Cette transaction, dont le montant n’a pas été dévoilé, «permettra aux deux entreprises de poursuivre leur croissance et de continuer à rassembler les consommateurs autour du plaisir de cuisiner et de manger ensemble», peut-on lire dans un communiqué publié mercredi.Ainsi, IGA détient désormais une participation majoritaire dans Ricardo Media et ses différents secteurs d’affaires (magazine, télé, Web, livres, boutiques, cafés et alimentaire).

«Ricardo Media poursuivra les mêmes activités et continuera ses opérations dans la forme actuelle», a -t-il été précisé.

Aussi, tous les employés resteront en place et Ricardo Larrivée ainsi que Brigitte Coutu demeureront dans leurs rôles respectifs pour les années à venir.

«Voilà 20 ans que Brigitte et moi construisons avec passion la marque RICARDO. L’association avec IGA est une étape importante de notre parcours entrepreneurial. Cela nous permettra d’accélérer le développement de la marque tant au Québec que partout au pays», a déclaré Ricardo Larrivée, chef exécutif et cofondateur de Ricardo Media.«IGA étant une famille de marchands indépendants qui partage les mêmes valeurs que nous, le développement futur de l’entreprise se fera dans la même lignée de ce que nous avons bâti», a pour sa part affirmé Brigitte Coutu, présidente et chef de la direction de Ricardo Media.

De son côté, IGA a rappelé sa volonté de «soutenir les entreprises d’ici» en développant des partenariats avec des entrepreneurs locaux du monde de l’alimentation.

«IGA et Ricardo sont deux marques phares du secteur alimentaire au Québec. Surtout, ce sont deux organisations qui ont à cœur l'effervescence du marché québécois. Pour les marchands IGA, cela signifie de nouvelles opportunités pour inspirer encore plus leurs clients sur le plan culinaire», a assuré Pierre St-Laurent, vice-président à la direction et chef de l'exploitation des bannières de services, Sobeys inc./IGA.