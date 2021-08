Israël impose le passeport sanitaire aux enfants dès trois ans

Israël a imposé le passeport sanitaire aux enfants de plus trois ans dans le cadre de nouvelles restrictions qui visent à endiguer la propagation du coronavirus, ont annoncé mercredi soir les autorités.

• À lire aussi: Les autorités américaines recommandent le vaccin aux femmes enceintes

• À lire aussi: COVID-19: l’OMS va tester trois traitements supplémentaires

Confronté à une hausse des contaminations ces dernières semaines liée à la propagation du variant Delta, l'État hébreu a remis en place le 29 juillet le passeport sanitaire, appelé «badge vert», qui permet l'accès à certains lieux aux personnes complètement vaccinées, guéries de la COVID-19 ou munies d'un test négatif.

Et mercredi, le gouvernement israélien a étendu ces mesures aux enfants de 3 à 12 ans.

Israël qui essaie d'éviter un nouveau confinement a par ailleurs mis en place dimanche des stations de test antigénique rapide à travers le pays, gérés par le service d'urgence Magen David Adom (MDA), et rendu obligatoire la quarantaine pour les personnes revenant de la plupart des pays du monde, vaccinés ou non.

Le dépistage dans ces stations coûte 52 shekels (environ 17 euros) et permet l'obtention du passeport sanitaire du ministère de la Santé, valable 24h.

«Il sera pris en charge par l'État pour les enfants de 3 à 12 ans à partir du 18 août, date de l'entrée en vigueur de la mesure, a indiqué le bureau de premier ministre dans un communiqué.

Pays de neuf millions d'habitants, Israël a été l'un des premiers à lancer, en décembre, une vaste campagne de vaccination, à la faveur d'un accord avec le géant pharmaceutique Pfizer. Cet accord donnait à l'État hébreu un accès rapide à des millions de doses payantes en échange de données biomédicales sur les effets du vaccin.

La campagne a permis de faire chuter le nombre de cas, mais ces dernières semaines les contaminations sont reparties à la hausse avec la propagation du variant plus contagieux Delta, chez des adultes non vaccinés, mais aussi chez des personnes vaccinées il y a plus de six mois.

Au cours des 24 dernières heures, Israël a recensé 5802 nouveaux cas. Selon le dernier bilan officiel, le pays a enregistré au total 918 237 infections et 6587 décès depuis le début de la pandémie.

À voir aussi...