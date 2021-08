La canicule se poursuit dans le sud-ouest de la province

La vague de chaleur suffocante des derniers jours se poursuit mercredi dans le sud-ouest de la province, avec des températures maximales de 30°C prévues pour une troisième journée consécutive.

À Montréal, un maximum de 33°C est attendu pour mercredi après-midi. Si cette température est atteinte, la journée du 11 août pourrait être la journée la plus chaude depuis le début de la prise de données d’Environnement Canada en 1871, selon l’historien météo Rolf Campbell.

Un avertissement de chaleur de l’agence fédérale a d’ailleurs été émis pour Montréal, la Montérégie, l’Outaouais, les Laurentides, Lanaudière le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la région de Drummondville. Pour ces régions, l'indice humidex sera à nouveau de près de 40 et les températures durant la nuit ne descendront que très peu pour s'établir entre 20 et 23°C.

La chaleur devrait se poursuivre jeudi et vendredi, jusqu’à l’arrivée d’un front froid en après-midi qui devrait complètement faire disparaître l’humidité de la province et par le fait même, chuter drastiquement les températures. Le ressenti ne devrait plus dépasser les 30.

