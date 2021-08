Le Dr Gagnon de retour

Avis aux fans de l’émission De garde 24/7 à Télé-Québec, un visage familier réintègre sa distribution : le Dr Éric Gagnon. Un an après avoir quitté la série, le célèbre urgentologue a décidé d’y retourner.

Cette nouvelle ravira assurément les mordus de l’émission, qui avaient abondamment pleuré son départ sur Facebook et Twitter. Le chouchou du public était apparu au générique d’un seul épisode post-COVID, épisode au cours duquel il avait déclaré qu’il ignorait combien de temps il continuerait à pratiquer, étant donné la situation sanitaire.

Les retrouvailles officielles sont prévues le 9 septembre prochain, date à laquelle la série documentaire produite par Avanti reprendra l’antenne pour 12 heures inédites, tournées au cours des 10 derniers mois.

Un regard différent

Le retour du Dr Gagnon s’est effectué de manière très naturelle, indique Sasha Campeau, qui réalise cette septième saison avec Paul-Maxime Corbin et Myriam Berthelet.

« On l’a croisé par hasard dans un corridor. Ça s’est fait en discutant. Il avait des choses à dire. Depuis la COVID, il pose un regard différent sur beaucoup de choses : la vie, la médecine, la manière de traiter les patients, la manière d’entrer en contact avec eux... C’est très intéressant comme discours. »

Les téléspectateurs ne sont pas les seuls à aimer le Dr Gagnon. L’équipe derrière De garde 24/7 l’apprécie tout autant.

« Tout le monde adore travailler avec Éric, souligne Sasha Campeau au téléphone. C’est quelqu’un de très éloquent, de très humain. »

Personnalités différentes

Cette nouvelle saison sera également articulée autour de trois autres médecins : le Dr Massimiliano Iseppon, qu’on nous décrit comme un jeune urgentologue dynamique et avide de savoir, la Dre Renée Blondin, une professionnelle d’expérience pleine de gentillesse qui « sait se mettre au niveau du patient », et la Dre Marie-Ève Désilets, qu’on a connue l’an dernier et qui « n’a pas peur de dire ce qu’elle pense ».

« On a une brigade diversifiée, avec des personnalités différentes, commente Sasha Campeau. C’est un cercle complet. »

COVID-19

La prochaine saison abordera évidemment la pandémie de la COVID-19 qui secoue la planète depuis 2020. On verra comment la deuxième vague a frappé le quotidien des médecins de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

« Mais il y a aussi beaucoup d’histoires qui n’ont aucun lien avec la COVID-19 », précise Sasha Campeau.

Avec une moyenne de 305 000 téléspectateurs, ainsi qu’une part de marché de 10,8 %, De garde 24/7 trônait au sommet du palmarès des émissions les plus populaires de Télé-Québec l’automne dernier, selon les données confirmées de Numéris.