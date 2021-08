Le gouvernement doit protéger les enfants

Avoir un passeport pour que les adultes puissent profiter des restos et autres activités non essentielles, c’est très bien, j’applaudis. Ceci dit, ce qui préoccupe bien davantage les familles du Québec, c’est de redonner une vie normale concernant les activités de « base » pour les enfants, soit l’école et le sport civil.

Après deux années scolaires chamboulées, plusieurs enfants ont accumulé des retards ou développé une démotivation.

En ce sens, même si le variant Delta augmente les risques, la normalité à l’école et dans le sport-culture doit demeurer notre guide, surtout pour les familles et élèves vaccinés qui contribuent à l’effort collectif.

Des questions, MM. Roberge et Dubé

Les familles vaccinées d’enfants de 12 ans et moins ayant obéi aux directives de la Santé publique vont-elles devoir subir des mesures restrictives suite à des éclosions occasionnées par une minorité de parents et professeurs non vaccinés ? Des élèves vaccinés du secondaire-cégep-université pourraient-ils être mis en quarantaine ? Des classes fermées ? Une 3e saison de hockey compromise ? La gymnastique annulée ?

Cas de figure : papa non vacciné attrape la COVID-19, son enfant de 4e année aussi, et celui-ci doit s’isoler. Est-ce que les 30 enfants de sa classe seront mis en confinement 14 jours en raison du choix personnel d’un citoyen ?

Si la réponse est oui à l’une de ces questions, je vous prédis qu’il y aura un point de rupture.

Le problème touche particulièrement les enfants du primaire et les garderies, puisque les enfants ne peuvent être vaccinés. Que fera le gouvernement pour protéger les enfants ? Comment diminuer les impacts sur l’organisation familiale ?

Dépistage et l’école à distance ?

Est-ce que le gouvernement pourrait annoncer des mesures préventives afin de protéger la majorité qui se conforme aux directives ? Pour les élèves de 12 ans et plus non vaccinés et les enfants de 0 à12 ans de parents non vaccinés : dépistage obligatoire trois fois par semaine ou école à distance ?

L’école débute dans deux semaines, il est minuit moins une.