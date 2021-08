Lindsey Vonn et Sarahmée conférencières à C2 Montréal

La championne olympique américaine Lindsey Vonn et la rappeuse Sarahmée viendront parler de leur parcours inspirant à C2 Montréal, événement d’affaires qui aura lieu du 19 au 21 octobre, à la TOHU.

Outre la primée skieuse - et ancienne flamme du hockeyeur P.K. Subban - et la chanteuse québécoise, l’ingénieure en aérospatiale associée à la NASA Dr Farah Alibay, la jeune scientifique et innovatrice Gitanjali Rao ainsi que le chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Ghislain Picard, seront aussi les hôtes de conférences présentées devant public.

Photo d'Archives, Agence QMI

À ces cinq personnalités s’en ajouteront d’autres au fil des semaines.

Présenté pendant trois jours en format hybride cet automne, C2 Montréal déploiera une vaste expérience en ligne regroupant entre autres 80 invités divers, 18 ateliers numériques abordant les enjeux commerciaux actuels et des performances artistiques.

La 10e édition de ce grand rassemblement s'articulera autour du thème (Re)connecter, (Ré)unir, (Re)penser, (Ré)imaginer et (Re)nouveler.

À la suite des recommandations gouvernementales découlant de la pandémie, ceux et celles qui souhaitent prendre part à une ou plusieurs journées de l’événement, mais qui ne détenaient pas de laissez-passer en 2020 peuvent s’inscrire sur la liste d’attente (https://www.c2montreal.com/fr/waitinglist-c2m2021/).