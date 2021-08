«On ne reviendra pas à la normale cet automne»

L’automne devrait se passer, encore cette année, avec l’obligation du port du masque et les règles sanitaires en raison de la montée du variant.

Devant la situation, la Dre Cécile Tremblay, microbiologiste-infectiologue au CHUM, se dit «optimiste avec précaution».

«Si on continue comme on est partis avec la vaccination, donc si on réussit à compléter un fort pourcentage de gens vaccinés, on va probablement garder la situation sous contrôle, mais il va falloir garder des mesures», dit-elle en entrevue à LCN.

La docteure est donc d’avis que l’idée d’un retour à la normale, cet automne, est «utopique».

«On ne reviendra pas à la normale complètement cet automne parce que la pandémie, c’est à l’échelle mondiale. Les frontières vont s’ouvrir, il va y avoir l’entrée de nouveaux cas, donc il faut rester vigilants», croit la Dre Tremblay.

Comme le nombre de cas est déjà à la hausse alors que la population est davantage à l’extérieur et est toujours en vacances, l’automne apportera des conditions «beaucoup plus favorables à la transmission».

«Si le variant Delta pénètre dans des populations qui ne sont pas vaccinées, et il en reste beaucoup, alors il va avoir tout le loisir de se propager à son gré», prévient la microbiologiste-infectiologue.

Cécile Tremblay est donc d’avis qu’il faut rester aux aguets et que des mesures sanitaires doivent rester en place.

«Je pense que les pratiques de base restent importantes. L’hygiène des mains, la distanciation et le port du masque à l’intérieur, à mon avis, il faut les garder», soutient-elle.

La docteure affirme également qu’elle est d’accord avec le port du masque dans les classes.

«Chez les enfants, je pense que c’est tout à fait acceptable que quand ils sont assis, qu’ils reçoivent le cours et qu’ils ne bougent pas, de ne pas porter le masque. Ça me semble raisonnable», commente-t-elle.