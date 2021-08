Pas si débordés, nos fonctionnaires!

Ainsi, comme vous l’avez lu lundi sous la plume de mon confrère Raphaël Pirro, le gouvernement fédéral invite tous ses fonctionnaires à participer à un concours de « drag queens » destiné à « promouvoir un milieu de travail diversifié et inclusif ».

Les participants doivent se déguiser en femmes et se filmer en train de faire du « lip-sync » sur une chanson de leur choix.

MAQUILLEURS, COIFFEURS ET MENTORS

Avertissement : si vous êtes un petit lapin, cessez tout de suite de lire cette chronique et allez à la page des « comics », car mononcle Richard risque de vous faire de la grosse pépeine.

Cette belle et grande initiative de notre gouvernement m’amène à me poser quelques questions existentielles.

1. Afin de se préparer à ce concours d’importance nationale, nos valeureux fonctionnaires pourront participer SUR LES HEURES DE TRAVAIL à deux ateliers de deux heures chacun animés par des coiffeurs, des maquilleurs et des « travestis chevronnés ».

Oui, vous avez bien lu : sur leurs heures de travail.

Si toi, tu ne veux pas te grimer en Marilyn et te filmer en train de chanter I Will Survive, tu devras bosser pendant que tes compagnons s’amuseront ferme.

2. C’est quoi, un « travesti chevronné » ? Combien d’heures faut-il avoir passées déguisé en femme pour avoir sa carte de membre ?

3. Les fonctionnaires de sexe féminin feront quoi pendant que leurs confrères apprendront à se mettre des faux cils ? Pourront-elles participer au concours en s’habillant en hommes ? Si c’est bon pour minou, c’est bon pour pitou, non ?

PAS SI OCCUPÉS, LES FONFONS !

4. Nous sommes en pleine pandémie. Le pays au grand complet doit résoudre des problèmes complexes et inédits. Les demandes d’asile s’entassent par milliers sur les bureaux de nos fonctionnaires, qu’on n’arrive pas à payer correctement à cause d’un système informatique déficient.

Et on trouve le temps de libérer nos employés de l’État pour... participer à un concours de « drag queens » ?

Vraiment ?

5. Bien sûr qu’il faut lutter contre l’homophobie... Mais croyez-vous vraiment qu’un fonctionnaire qui déteste les LGBTQ va soudainement changer d’idée et « embrasser la diversité » juste parce qu’il a vu son voisin de cubicule entonner la toune du Titanic juché sur des Louboutin de huit pouces de haut ?

Je ne le crois pas.

6. Quoi qu’en pensent les petits lapins, un employeur ne peut pas obliger ses employés à aimer tout le monde. Ce qu’il doit faire, c’est s’assurer que tous ses employés puissent travailler sans se faire insulter ou regarder de travers.

Tenez, moi, je ne supporte pas les « douchebags ». Ils m’horripilent. Tu auras beau organiser un concours d’imitateurs de « douchebags », avec des chaînes en or, un pantalon de jogging, un tatouage maori et une coupe rasée sur les côtés, ils vont continuer de me taper sur les nerfs.

L’important est que je ne les traite pas de « douchebags » sur les heures de travail.

Primo, parce que c’est discriminatoire. Et secundo, parce qu’ils vont me péter la gueule.

TANT QU’À FAIRE...

7. C’est quoi, la suite ? Demander aux fonctionnaires fédéraux de passer deux jours à genoux pour « s’ouvrir à la réalité des petites personnes » ?

Demander aux Blancs de se déguiser en Noirs... comme l’a fait notre PM ?

Quelle époque extraordinaire.