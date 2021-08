Plaidoyer contre une dérive sécuritaire à Montréal

Avec les fusillades présentes sur le territoire montréalais dans les dernières semaines, plusieurs acteurs de la sphère politico-médiatique se sont prononcés sur l’enjeu de la sécurité dans la métropole québécoise.

Si le consensus semble clair sur le désir d’éviter de tels événements, un argumentaire prônant un resserrement sécuritaire apparait de plus en plus dans le discours public. Il sera important de ne pas précipiter les mesures coercitives et laisser les experts élaborer des stratégies de prévention adéquates.

Ni comme les Américains, ni comme les Français

Certains chroniqueurs nous ont répété que la théorie du racisme systémique ou certains concepts anticoloniaux liés aux enjeux policiers proviennent d’un mauvais calque entre la société américaine et la société québécoise.

Certes, soyons prudents avec les concepts venant de pays étrangers! Néanmoins, il ne serait pas plus cohérent d’importer les enjeux et les mesures sécuritaires qui proviennent de la France. Depuis les dernières années, la France connaît une dérive sécuritaire offrant des privilèges surdimensionnés aux policiers français et une marginalisation des populations situées dans des zones plus à risque de violence. Dans ce pays, le dernier «Projet de loi confortant le respect des principes de la République» adopté par le Parlement le 23 juillet 2021, controversé par son empiètement aux libertés de culte, d’association et d’enseignement selon ses détracteurs, fut justement renforcé après l’assassinat de Samuel Paty. On parle ainsi parfois des «territoires perdus de la République».

Devrions-nous concevoir les arrondissements montréalais touchés par la violence de rue comme les «territoires perdus de la métropole»? De plus, que dire de la loi «Sécurité globale» permettant le renforcement des pouvoirs de la police municipale, l'accès aux images des caméras-piétons (ainsi dire, sa censure), la captation d'images et la diffusion par drones des policiers français ?

Même si des propositions sécuritaires équivalentes aux mesures françaises ne sont pas encore revendiquées sur la place publique, il demeure que les dérives sécuritaires sont des phénomènes en cascades où les mesures liberticides peuvent se succéder très rapidement. Il faudra donc se méfier des discours naissants voulant justifier un repli sécuritaire inspiré des débats qui ont lieu en France et qui resserrent de plus en plus les libertés des citoyens français.

Une place pour les experts est non-négociable

Même si la violence de la situation suscite de vives émotions et nous invite à favoriser des mesures plus musclées, il demeure important de se remettre aux experts pour évaluer les marches à suivre. Se fier au Centre International pour la prévention de la criminalité (CIPC) est déjà un bon début dans l’élaboration d’un plan de prévention à Montréal. Depuis la fin de 2020, les sociologues Mariam Hassaoui (TELUQ) et Victor Armony (UQAM) ont débuté «l’élaboration d’un portrait local de sécurité́ consacré à la violence commise et subie chez les jeunes au sein de l’arrondissement de Montréal-Nord». Ce type d’institution sera déjà un bon départ pour élaborer un plan de prévention efficace et raisonné, au-delà des dérives sécuritaires pouvant éventuellement être prônées dans le discours public.

Alexis St-Maurice, M. Sc. Science politique (2018 – 2020, Université de Montréal) et membre du Centre pour l'étude de la citoyenneté démocratique (CÉCD)