Réactions divisées sur le passeport vaccinal en Estrie

Les réactions sont divisées concernant l’instauration du passeport vaccinal dans le milieu de l’événementiel alors que bon nombre de modalités restent encore à préciser.

Pour certains organisateurs de festivals de la région de l'Estrie, l’annonce a été reçue positivement, mais pour d’autres, elle est précipitée. «Notre plan B prend place plus tôt que prévu. On est surpris de la rapidité, mais pas de l’arrivée du passeport vaccinal», a mentionné Patrick Samson, président du festival de bière La Grande Coulée d’Orford, au Mont-Orford.

Des organisateurs événementiels ont cependant indiqué à TVA Nouvelles mercredi, être prêts à l'instauration du passeport vaccinal.

«On s’y attendait. On était prêt à ça», a souligné Francis Demers, directeur général du Rendez-vous d’Howard, à Sherbrooke. L’organisateur espère d’ailleurs que les clients répondront à l’invitation malgré l’imposition du passeport vaccinal. «On travaille fort pour offrir des événements culturels en présentiel», a-t-il affirmé.

Le vaccin pour les bénévoles fortement recommandé

Les bénévoles seront eux aussi encouragés à se faire vacciner. «On va suivre les recommandations de la Santé publique. On veut que nos bénévoles soient vaccinés. On ne va pas forcer un bénévole à se faire vacciner, mais on aimerait qu’ils le soient tous», a lancé Patrick Samson.

Un employeur ne peut pas forcer un employé à se faire vacciner parce que la vaccination, c’est un choix, a expliqué l’avocate spécialisée en droit du travail et de l’emploi, Me Marie-Claude Riou. «Si on l’invite à rester à la maison, il pourrait porter plainte», a-t-elle ajouté.

Alors que les employés ne peuvent être forcés. Les gens qui veulent se rendre en salles de spectacles devront eux aussi montrer leur code QR.

La Ligue de hockey junior majeur du Québec n’a toujours pas annoncé de nouvelles mesures pour la prochaine saison, bien qu’une rencontre se soit déroulée mercredi entre la Ligue et ses organisations à ce sujet.