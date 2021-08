Revenons sur la langue française!

Comme bien d’autres, je suis sans voix quand je réalise à quel point on semble ne plus être Québécois avec notre façon de nous exprimer verbalement, même si je sens qu’il y a des solutions à notre problème d’anglicisation. Ce qui me rend agressive cependant, c’est quand je regarde une émission comme Star Académie. Il me semble que s’il s’agissait d’une émission anglaise, on écrirait Star Academy, non ? Alors, pourquoi accepte-t-on que tous les académiciens ou du moins la majorité chantent en anglais d’abord ?

Si on commençait par exiger d’eux qu’ils chantent d’abord en français, ce serait déjà un bon début. Car ce sont justement des jeunes qui participent à cette bonne émission, et que comme ils sont l’avenir du pays, ils pourraient faire la différence auprès des milliers de gens qui les écoutent.

Francine S. Simard

Excellente suggestion que celle que vous faites. Notez quand même qu’après quelques semaines à inonder cette émission de chansons anglophones, le corps académique s’est ravisé et a augmenté considérablement les chansons francophones.