Saison 2021-2022: des thèmes forts abordés chez Duceppe

Des spectacles aux sujets bien ancrés dans la réalité d’aujourd’hui donnent corps à la nouvelle programmation théâtrale de Duceppe.

La 49e saison de l’institution montréalaise commencera avec «Manuel de la vie sauvage» (8 septembre au 9 octobre). Bientôt adaptée au petit écran et encore plus rapidement proposée sur les planches, l’histoire imaginée par Jean-Philippe Baril Guérard s’intéresse à la course aux nouvelles technologies et à l’importance de la réussite professionnelle.

La réalité des aînés sera ensuite dépeinte par François Grisé dans «Tout inclus» (27 au 31 octobre), une pièce axée sur le vieillissement et les défis qu’il impose. Sur scène, outre le dramaturge, on retrouvera entre autres Marie-Ginette Guay.

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Puis, l’auteure Maude Laurendeau défendra son texte de «Rose et la machine» (17 novembre au 18 décembre) aux côtés de Julie Le Breton. La proposition documentaire réunira la maman de deux enfants - dont l’aînée est autiste - à l’actrice le temps de parler de neurodiversité.

La comédie noire «Salle des nouvelles» (12 janvier au 12 février 2022) se moquera quant à elle de l’industrie des médias et abordera l’information-spectacle. Plusieurs comédiens, Denis Bernard et Émilie Bibeau en tête, y prendront part.

Il sera ensuite question d’activisme dans «Au sommet de la montagne» (23 février au 26 mars). La pièce imaginera la nuit précédant l’assassinat de Martin Luther King Jr. Les vedettes de ce récit seront Didier Lucien et Sharon James.

Puis, François Archambault abordera le dangereux réchauffement climatique en proposant son thriller écologique «Pétrole» (13 avril au 14 mai). Son récit sera porté par une large distribution pouvant compter sur Simon Lacroix et Marie-Ève Milot.

Enfin, la saison se terminera avec le retour de «King Dave» (16 au 19 juin), une oeuvre où l’identité et l’appartenance prennent tout leur sens. Le puissant texte issu de la collaboration entre Alexandre Goyette et Anglesh Major résonnera cette fois via la voix de Patrick Emmanuel Abellard.

Il est déjà possible de réserver des places (duceppe.com) pour les pièces «Manuel de la vie sauvage» et «Tout inclus», et de mettre la main sur des abonnements. Une autre mise en vente aura lieu dès le 14 octobre.