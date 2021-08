Sauvons notre planète!

Dame nature est en colère et veut reprendre son espace vital, sa liberté, pour être à nouveau en mesure d’offrir le meilleur d’elle-même au genre humain. Elle a trop cédé à la voracité d’hommes égoïstes et mercantiles qui n’avaient en tête que le besoin d’assouvir un désir de domination de l’espace terrestre.

Cette convoitise effrénée a engendré des bouleversements, des exagérations, du chaos, des empiétements destructifs sur la nature et ses richesses. La pandémie qu’on a traversée est une sortie vibrante de cette même nature pour crier sa peine. Laquelle n’est pas unique dans l’histoire du monde.

À travers les siècles, il y a eu de multiples guerres, des épidémies, des pandémies et des dévastations terribles. Sans oublier les nombreuses famines. S’ajoutant à cela, il y a eu des crises économiques cycliques, de la pollution insidieuse, qu’elle soit industrielle ou individuelle, un réchauffement de la planète, une fonte accélérée des glaciers ces dernières années, une érosion des sols et des berges, jusqu’à une déforestation incontrôlée de certaines régions du globe. Quoi penser aussi de l’explosion démographique dans certains pays ? Notre planète est obèse tant elle est surpeuplée.

À mes yeux, toutes ces catastrophes, en apparence naturelles, c’est en fait la nature qui nous parle. Comme si elle nous disait « Je déborde. N’en jetez plus, ma cour est pleine ! Je vais vous faire réfléchir un moment sur le désordre que vous avez engendré. Maintenant, je prends les choses en mains en vous imposant mes conditions ! »

La pandémie actuelle va contraindre le monde et édicter ses règles pour forcer l’humanité à adopter de nouvelles façons de vivre en harmonie et dans le respect de la NATURE. Elle nous met en pleine face la responsabilité commune qu’on a de la préserver en se préservant nous-mêmes. Le tout chapeauté par l’Amour de la Vie sous toutes ses formes. Même si je reste optimiste pour la suite des choses, puisque je crois en ce qu’il y a de meilleur en l’humain, je me dis quand même « On verra avec l’usage » !

Jean Rajotte de Saurel

Eh oui, on ne verra malheureusement qu’avec l’usage. Car on aura beau clamer publiquement qu’il y aura un avant et un après la pandémie, il est de notoriété publique que l’être humain oublie vite et retombe facilement dans ses vieux travers.

Par contre, j’entendais récemment un commentaire sur le fait que les jeunes, qui sont en passant parmi les plus touchés par cette pandémie, veulent changer les choses, puisqu’ils ne se reconnaissent plus dans les façons de faire de leurs aînés. Ce que confirment d’ailleurs certaines statistiques contenues dans Le Code Québec nouvelle édition de Jean-Marc Léger et Jacques Nantel. Espérons que le changement s’avère dans les faits !