Springer donne raison aux Jays

Lorsque les Blue Jays ont consenti un pacte de six ans pour 150 millions $ à George Springer, il s’agissait du contrat le plus lucratif jamais donné à un joueur.

Et, évidemment, lorsque Springer s’est blessé et a raté plusieurs matchs en début de campagne, certains observateurs ont commencé à douter du bien-fondé de cette décision. Et quand il a aggravé cette blessure, la grogne s’est envenimée.

Il n’est revenu au jeu que le 22 juin...

Tout d’abord, Charlie Montoyo l’a utilisé au milieu de sa formation offensive. Un rôle qui ne lui était pas familier, mais qui lui a permis de retrouver sa forme complètement.

Mais depuis que Montoyo l’a réinséré dans le rôle qui lui convient le mieux, Springer lui a donné raison d’être patient. Son absence a aussi permis aux Blue Jays de réaliser la valeur d’un autre joueur autonome : Marcus Siemen.

Semien, lui aussi embauché comme joueur autonome, a démontré qu’il était un frappeur de premier rang de qualité avant que Montoyo ne le remplace par Springer et l’insère au troisième échelon de sa formation offensive.

Depuis la pause du match des étoiles, Springer se révèle le leader dont les jeunes Jays avaient besoin. (En carrière, il revendique 42 circuits comme premier frappeur d’un match, un sommet chez les joueurs actifs.)

Lorsqu’il frappe en premier, Springer a donné le ton à l’attaque avec un rendement de ,356, neuf doubles, un triple, neuf circuits, 22 points et deux points produits.

De plus, Bob Bichette se sent de plus en plus à l’aise dans son nouveau rôle comme quatrième frappeur, avec un rendement de ,316, avec quatre circuits et 16 points produits en 16 matchs, ce qui lui permet d’occuper le cinquième rang au chapitre des points produits dans l’Américaine, avec 77. Aussi, il domine avec 86 points marqués.

Belle adaptation

De même, Springer s’est rapidement intégré avec les jeunes éléments de l’équipe, acceptant de bon gré de les suivre dans leurs élans de joie dans l’abri. Il a ainsi permis aux Jays de traverser une période difficile du calendrier, soit celle d’avoir à disputer 18 rencontres en 17 jours, y compris deux programmes doubles, entre le 23 juillet et dimanche dernier, ce qu’ils ont fait avec une fiche de 12 gains et six revers. L’an passé, sans Springer, les Jays avaient réussi à remporter 18 matchs alors qu’ils avaient dû jouer 28 parties en 27 jours.

La dernière remontée des Jays, pour une victoire imprévisible de 9 à 8 aux dépens des Red Sox, leur a valu de s’approcher à un demi-match des Yankees de New York et à trois matchs des Bostonnais.

Les Mets cèdent le pas

Les Mets de New York ont passé 90 jours au sommet de la division Est de la Ligue nationale, mais ils ont été délogés par les Phillies de Philadelphie et devancés par les Braves d’Atlanta, qui connaissent un regain d’énergie et qui leur soufflaient dans le dos.

Il est évident que les absences de Jacob deGrom et de Francisco Lindor ne les aident pas à retrouver leur élan victorieux.

Lindor devrait revenir sous peu, mais le cas de deGrom est bien différent. Les optimistes espèrent un retour en septembre, tandis que les pessimistes en doutent beaucoup. Et Noah Syndergaard est toujours inactif.

Depuis la pause du match des étoiles, la troupe de Luis Rojas a une fiche de seulement neuf gains et 15 revers.

Les Phillies, eux, ont le vent dans les voiles, ayant signé huit victoires de suite. Les Braves ont fait l’acquisition de Jorge Soler afin de combler l’absence de Ronald Acuna, qui ne reviendra pas au jeu cette saison. Soler leur permet d’espérer des jours meilleurs.

Les Giants tiennent bon

À la surprise générale, les Giants de San Francisco dominent toujours l’Ouest, devant les Dodgers et les Padres.

Los Angeles a mis la main sur Max Scherzer afin de pouvoir les rejoindre, mais il leur reste seulement six semaines. San Diego devra probablement se résigner à occuper le troisième rang et, se le club atteint les éliminatoires, il devrait affronter les Dodgers dans un match sans lendemain.

La perspective n’est pas très intéressante.

J.R. RICHARD

L’ancien grand droitier des Astros de Houston J. R. Richard, décédé mercredi dernier, avait été le premier artilleur de l’ère moderne à connaître une saison de 300 retraits au bâton, en 1978, alors qu’il en avait enregistré 303. Il avait également été le lanceur partant du match inaugural des Astros, lors de cinq saisons d’affilée, soit de 1976 à 1980. Son record a depuis été battu par Roy Oswalt, lors de huit matchs d’ouverture d’affilée entre 2003 et 2010. Lors de son premier match en carrière, le grand droitier avait éventé 15 frappeurs sur trois prises, égalant le record établi 17 ans plus tôt par Karl Spooner, des Dodgers de Brooklyn, le 24 septembre 1954.

RYNE SANDBERG

L’ancien des Phillies et des Cubs Ryne Sandberg excellait en défensive, mais il a aussi fait sa marque comme frappeur. En effet, Sandberg avait dominé la Ligue nationale avec 40 longues balles en 1990. De plus, Sandberg avait été le deuxième joueur de deuxième but à remporter les honneurs du derby des circuits, cette année-là, alors qu’il avait eu raison des redoutables cogneurs qu’étaient Mark McGwire, Ken Griffey, Jose Canseco et Cecil Fielder au Wrigley Field. Sandberg a aussi laissé sa marque en remportant le Gant d’Or lors de neuf saisons consécutives, de 1983 à 1991.

HARMON KILLEBREW

Harmon Killebrew a passé la majeure partie de ses 22 saisons dans les majeures en occupant le poste de joueur de troisième coussin avec les Senators de Washington, puis les Twins du Minnesota, après leur déménagement. Réputé pour sa puissance, Killebrew a cogné 573 circuits et produit 1584 points au cours de sa brillante carrière. Tout au long de son séjour dans les majeures, Killebrew n’a jamais exécuté un amorti-sacrifice ! Cela ne l’a pas empêché d’être élu au Temple de la renommée de Cooperstown en 1984. Il est décédé le 17 mai 2011 à l’âge de 74 ans.

PAUL MOLITOR

Personne n’a jamais douté des qualités de frappeur de Paul Molitor. D’ailleurs, sa séquence de 39 matchs avec au moins un coup sûr, en 1987, avec les Brewers de Milwaukee, demeure la quatrième plus longue réussie par un frappeur de la ligue Américaine. Molitor a passé 15 de ses 21 saisons dans les majeures avec les Brewers et il a mené les Blue Jays à la conquête de la série mondiale, en 1993, alors qu’il avait affiché un rendement offensif de ,500 contre les Phillies de

Philadelphie. Molitor a bouclé sa carrière avec 3 319 coups sûrs et il a été élu à Cooperstown en 2004.