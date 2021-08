Une adaptation de «Five Guys a Week» à TVA

Le populaire format «Five Guys a Week» aura bientôt son adaptation québécoise à TVA. Québecor Contenu a dévoilé mercredi avoir acquis le concept qui fait un tabac au Royaume-Uni par le biais du distributeur Freemantle, et collaborera à la production, qui sera pilotée par Sphère Média.

Ici, l’émission s’intitulera «5 gars pour moi» et sera en ondes quatre soirs par semaine. On suivra hebdomadairement la quête d’amour d’une fille célibataire et de cinq prétendants triés sur le volet en fonction de ses goûts, qui habiteront tous sous le même toit.

Les hommes devront rapidement se démarquer pour charmer la demoiselle, car chaque jour, l’un d’eux devra quitter et rentrer à la maison. Ne restera, à la fin de la semaine, que l’élu du cœur de la participante. En cours d’aventure, sorties, activités, rencontres avec la famille et les amis seront au programme pour véritablement découvrir la personnalité de l’un et de l’autre.

Est-il réellement possible de dénicher l’âme sœur en une semaine? L’idée de base de «5 gars pour moi» réinvente l’expérience du premier rendez-vous, avec ses «blind dates» à domicile, et assure que la démarche est sérieuse. On a affaire à des candidats sincèrement intéressés à trouver la bonne personne pour former une relation authentique et un couple durable. D’ailleurs, aucun prix matériel (voyage, argent, etc.) ne se rattache à l’aventure, autre que l’amour avec un grand A!

Le format de «Five Guys a Week» a apparemment suscité beaucoup d’intérêt au MIPCOM, ce grand marché cannois de la télévision mondiale, à l’automne 2019. Yann Paquet, vice-président, acquisitions et distribution internationale chez Québecor Contenu, mentionne qu’au-delà du public britannique déjà conquis, la série est en voie d’être adaptée en Suède, aux Pays-Bas, en France, au Danemark, en Norvège et en Finlande.

Recherche de célibataires

L’équipe de «5 gars pour moi» est déjà à la recherche de filles célibataires intéressées à participer à l’émission. On cherche des femmes de 30 ans et plus, de tous horizons, de partout au Québec, accomplies et désireuses de trouver l’amour. Celles-ci ont jusqu’au 6 septembre pour soumettre leur candidature. La période des inscriptions pour les hommes s’ouvrira un peu plus tard.