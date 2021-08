Will Prosper briguera la mairie de Montréal-Nord

Le militant et documentariste Will Prosper tentera de se faire élire comme maire de l’arrondissement Montréal-Nord sous les couleurs de Projet Montréal, le parti dirigé par Valérie Plante.

La mairesse en fera l’annonce ce mercredi.

Bien connu comme étant le cofondateur de l’organisme Hoodstock, dont la mission est entre autres de générer des espaces de dialogues et des initiatives mobilisatrices pour éliminer les inégalités systémiques, le militant et documentariste engagé a étudié le cinéma après avoir été agent de la Gendarmerie royale du Canada au Manitoba pendant cinq ans.

Il s’était présenté comme candidat de Bourassa-Sauvé (qui regroupe une bonne partie de Montréal-Nord) pour Québec Solidaire en 2012, où il avait terminé quatrième, avec un peu plus de 10 % des voix.

Représenté par Denis Coderre au fédéral de 1997 à 2015, l’arrondissement de Montréal-Nord peut être considéré comme un château fort d’Ensemble Montréal. En 2017, la mairesse sortante, Christine Black, avait remporté l’élection par plus de 5000 voix contre Balarama Holness, qui a depuis fondé son propre parti politique, Mouvement Montréal.

Celui-ci a tenu a féliciter M. Prosper, dans un communiqué envoyé aux médias, mais, l'a également mis en garde contre «la tendance de Valérie Plante à utiliser comme des symboles, calmer et invalider les candidats de couleur».

«Valérie Plante n'appuie pas l'équité et l'inclusivité. Son choix de placer Will Prosper dans un arrondissement perdant et de mettre en avant de façon répétée des politiques racistes indique clairement où se trouvent ses priorités», a déclaré le chef de Mouvement Montréal.

– Avec les informations de Félix Lacerte-Gauthier

