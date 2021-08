DUCHESNE, Carole



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Carole Duchesne, survenu le 2 août 2021, à l'âge de 73 ans. Elle était l'épouse de feu monsieur Marcel Langlois.Elle laisse dans le deuil ses enfants Marilyn et Hélène ainsi que leur conjoint, ses petits-fils Laurent, Raphaël et Gabriel, sa soeur Sherley, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 14 août 2021 de 9h00 à 11h00 à la :Une cérémonie hommage aura lieu le même jour à 11h00 en la chapelle de la résidence funéraire et sur le web via le lien suivant: