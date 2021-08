GUAY, Yvette



À l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, le 30 juillet 2021, est décédée à l’âge de 94 ans, Madame Yvette Guay.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jean-Guy (Claudette), Paul-André, Réjeanne (Redouane), Michel (Gisèle), feu Lyse et Alain, ses 13 petits-enfants : Nathalie, Peggy, Stéphane, Chantal, Caroline, Lise, Mylène, Kathleen, Pascal, Jésabel, Charline, Adam et Aline, ses arrière-petits-enfants, de nombreux neveux et nièces ainsi que plusieurs ami(e)s.La cérémonie a eu lieu au complexe Urgel Bourgie, 3955, ch. de la Côte-de-Liesse, Ville St-Laurent H4E 2N6.L'inhumation de l'urne aura lieu au cimetière du complexe, le vendredi 13 août à 13h.