À 12 ans, elle se lance sur le marché du travail

Face à la pénurie de main-d’œuvre, les jeunes représentent une opportunité pour les employeurs. Ils sont énergiques et très appliqués à la tâche.

«On voit qu'ils ont envie de travailler, ils s'appliquent. Ils ont l'air moins blasés du marché du travail, ils veulent bien faire les choses, je n'ai même pas besoin de les suivre. Ils ont de l'initiative. Je n'ai rien à dire», a souligné Caroline Lavoie, chargée de projet à la Société Jeux d’évasion.

À 12 ans seulement, Catherine Renaud fait partie des jeunes ados qui travaillent à la Société Jeux d'Évasion. Ses sœurs de 14 et 16 ans y travaillent aussi. Face au manque de curriculum vitae reçus par l’entreprise, leur aide a été plus que bienvenue, selon Mme Lavoie.

Au Québec, la loi ne stipule pas d'âge minimal pour travailler. Les employeurs doivent en revanche avoir le consentement des parents pour engager des enfants de moins de 14 ans.

Aussi bons que les adultes

«Même si on est dans le domaine du divertissement c'est difficile, on a beaucoup moins de CV cette année que dans les années antérieures. Il n'y a juste pas assez de monde», a précisé, Mme Lavoie.

L’après été

Si l’aide des jeunes filles a permis à la gérante de souffler un peu, cette dernière appréhende la rentrée et la fin de contrat de ses nouvelles associées.

«Là, c'est super on a les jeunes pour cet été, mais ils vont recommencer l'école, le secondaire, le Cégep et là, on va avoir besoin de main-d’œuvre, mais qu'on ne trouvera pas», a ajouté Caroline Lavoie.