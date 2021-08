C’est la fin pour Bianca Andreescu

Bianca Andreescu a fait ce qu’elle a pu dans un long match interrompu maintes fois par la pluie, mais elle s’est inclinée en trois manches de 6-7 (5), 6-4 et 6-1 devant la Tunisienne Ons Jabeur, jeudi soir, au troisième tour de l’Omnium Banque Nationale de Montréal.

C’est une fin hâtive pour la deuxième tête de série du tournoi, qui était aussi la dernière représentante canadienne toujours en lice en simple et la championne en titre.

Sur le court central, les amateurs tunisiens ont été beaucoup plus bruyants que la foule partisane montréalaise, ce qui a donné des ailes à Jabeur.

Très concentrée, la 22e joueuse mondiale a paru en pleine possession de ses moyens en début de match. Ses lourdes balles au service et ses retours précis ont donné du fil à retordre à l’athlète de 21 ans, qui a eu besoin d’un temps d’adaptation.

La Canadienne a été brisée deux fois à ses trois premières parties au service. Elle a retrouvé plus d’aplomb avec les balles en main en fin de set, et s’est elle aussi offert un deuxième bris pour créer l’égalité à 5-5. La deuxième tête de série l’a finalement emporté de justesse au bris d’égalité.

Tandis que Jabeur menait 3 à 2 en seconde manche, le jeu a été interrompu en raison de la pluie qui s’est abattue sur le Stade IGA. Les deux joueuses ont pu s’amener sur le terrain après environ une heure dans les vestiaires.

La cinquième meilleure joueuse au classement de la WTA a eu la frousse lorsqu’elle a semblé se blesser en fin de deuxième set. Au moment de frapper une balle profonde, Andreescu s’est écroulée, visiblement affectée par son pied gauche. C’est finalement son gros orteil, déjà couvert de bandages, qui l’a fait souffrir.

Ce moment s’est avéré un tournant dans la rencontre et Jabeur n’a plus regardé derrière par la suite. Tandis que son adversaire multipliait les doubles fautes, la représentante de la Tunisie cumulait les as.

Au tour précédent, Andreescu avait vaincu en trois manches la Britannique Harriet Dart. En quarts de finale, Jabeur se mesurera à Danielle Collins ou Jessica Pegula, deux Américaines.