Covid-19: la capitale de l’Australie, Canberra, à son tour confinée

Sydney | Un confinement de sept jours de Canberra, la capitale australienne a été décrété jeudi par les autorités après la découverte d’un cas de coronavirus.

Environ 400 000 habitants de cette ville, où siège le gouvernement, seront confinés à compter de jeudi 17H00 (08H00 GMT), et rejoindront ainsi les millions d’Australiens du sud-est de l’immense île continent déjà contraints de demeurer chez eux.

« C’est le risque sanitaire le plus grave rencontré par le territoire depuis le début de l’année et même depuis le début de la pandémie », a estimé Andrew Barr, Premier ministre du Territoire de la capitale australienne .

Il a ajouté que la personne testée positive au Covid-19 a été au contact avec la population au moment où elle était contagieuse.

Contrairement à de nombreuses villes australiennes, Canberra n’a jamais été confinée depuis le début de la pandémie en 2020.

L’Australie a adopté la stratégie du « zéro Covid » mais le variant Delta, hautement contagieux, semble avoir changé la donne et les Australiens sont fatigués de ces confinements répétés.

Plus de dix millions de personnes, vivant dans les deux plus grandes villes du pays, Melbourne et Sydney, sont actuellement confinées.

Les autorités espèrent ainsi faire baisser le nombre de cas de contamination.

Un confinement d’une grande partie de l’ouest de l’État de Nouvelle-Galles du Sud a également été décrété mercredi, les autorités s’inquiétant des conséquences d’une épidémie au sein de la population aborigène qui serait plus vulnérable au coronavirus.

« Je demande à toute notre communauté aborigène de rester chez elle, de faire un test en cas de symptômes et, bien sûr, de se faire vacciner dès que possible », a déclaré Marianne Gale, du ministère de la Santé de Nouvelle-Galles du Sud.

Dans cet État, près de 6500 cas ont été enregistrés depuis ce regain épidémique mi-juin qui a fait 36 morts.

Sydney, la plus grande ville du pays, pourrait être confinée au moins neuf semaines et plusieurs banlieues ont été soumises à des restrictions plus sévères jeudi.

Pendant près de 18 mois, la stratégie australienne de lutte contre le virus, via une intense campagne de dépistage et de traçage, des confinements et une quasi-fermeture de ses frontières, a porté ses fruits.

Mais la campagne de vaccination est lente, à peine plus 20% des Australiens ont reçu deux doses.

Le pays a enregistré jusqu’à présent plus de 37 500 cas de Covid-19 et 946 décès liés à cette maladie sur une population de 25 millions d’habitants.