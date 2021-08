Des revenus à la hausse pour Canadian Tire

Le détaillant Canadian Tire a affiché, jeudi, des résultats «solides», avec des bénéfices à la hausse et des profits «exceptionnels» pour le commerce de détail, pour le deuxième trimestre de l’année.

Canadian Tire a affiché un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 223,6 millions $, soit 3,64 $ par action diluée, pour le trimestre clos le 3 juillet 2021. En comparaison, le détaillant avait fait état d’une perte nette attribuable aux actionnaires de 20 millions $ pour la même période en 2020, alors que la première vague de la pandémie déferlait sur le Canada.

Le détaillant a enregistré des revenus de plus 3,9 milliards $, en hausse de 23,9 % comparativement à la même période en 2020.

«Tandis qu'un tiers de nos magasins ont été touchés par les fermetures et que beaucoup d'autres ont fait l'objet de restrictions au cours du trimestre, nos clients ont adopté nos canaux numériques, ce qui a fait grimper les ventes de commerce électronique à des niveaux records et doubler le volume de commandes par rapport au dernier trimestre», a déclaré Greg Hicks, président et chef de la direction de la Société Canadian Tire.

En ce sens, les ventes issues du commerce électronique ont augmenté de 34 % pour s’établir à 856,7 millions $ au cours du trimestre, dépassant ainsi les 2,1 milliards $ sur 12 mois.

«Un total de 8,8 millions de commandes ont été exécutées, soit le double du trimestre précédent et en hausse de 38 % par rapport au deuxième trimestre de l'exercice précédent», peut-on lire dans le rapport financier de l’entreprise.

«La demande pour nos marques maison a atteint 38 % du total des ventes de nos enseignes Canadian Tire, SportChek et Mark's, et elle a contribué à générer de solides marges sur les articles», a aussi souligné M. Hicks.

Les solides résultats de Canadian Tire pour ce trimestre mettent en lumière les «capacités omnicanal [de l’entreprise] et l'engagement croissant des clients envers notre marque», a affirmé M. Hicks.

Jusqu’à présent, pour l’exercice 2021, Canadian Tire a réalisé un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 375,4 millions $, contre une perte de 33,3 millions $ pour l’ensemble de l’exercice 2020.