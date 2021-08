Des tatouages animés en réalité augmentée pour soutenir la Fondation Charles-Bruneau

Présenté par

Fort du succès de leurs tatouages animés de 2019, IGA présente une nouvelle collection de tatouages temporaires des Durs à cuire, au coût de 3 $.

Amusants et originaux, ils ont la particularité de s’animer, grâce à la réalité augmentée, sous les yeux émerveillés des enfants... mais aussi des adultes!

Comme partenaire de longue date auprès de la Fondation Charles-Bruneau, IGA est toujours à la recherche d'idées créatives pour amasser des dons et ainsi lutter contre le cancer pédiatrique.

Huit modèles de tatouages rigolos personnifiant des aliments sont à collectionner pour encourager la cause. Cette année, chaque tatouage a été imaginé par des enfants en rémission ayant reçu les soins des Centres et Unités Charles-Bruneau à travers le Québec. Après avoir dessiné leur aliment favori, des tatoueurs professionnels les ont transformés en tatouage temporaire.

Si, au premier coup d’œil, ils ressemblent à des tatouages temporaires réguliers qu’on colle sur la peau, deux d’entre eux, soit le Super coco et l’Ananas, révèlent une tout autre facette sous l’effet de la technologie de réalité augmentée AR de Facebook!

Pour voir leur personnalité s’animer, rendez-vous sur le site dursacuire.ca à partir de votre téléphone intelligent, et regardez-les prendre vie et même chanter à travers la caméra de l’appareil. Ils proposent également de petits jeux interactifs.

Des initiatives qui mettent un baume au cœur

En tant que fidèle partenaire de la Fondation Charles-Bruneau depuis maintenant 16 ans, IGA cherche à se renouveler année après année pour tenter de rallier le plus grand nombre de personnes possible autour de la cause grâce à des initiatives créatives et ludiques.

Avec les tatouages temporaires, IGA désire mettre l'accent sur le courage et la force de caractère hors du commun des enfants atteints du cancer. Bref, ils sont de vrais durs à cuire! Et qui dit dur à cuire, dit tatouage!

Deux feuilles contenant quatre tatouages chacune sont disponibles au coût de 3 $ (pour chaque feuille) dans tous les supermarchés IGA de la province.

Le but ultime de l’entreprise est d’amasser des fonds afin d'encourager le travail de la Fondation Charles-Bruneau qui, depuis 1990, finance la recherche et le développement de projets pour soigner tous les enfants atteints d'un cancer dans la province, en leur permettant de meilleures chances de guérison.

Chaque année, 2 000 jeunes reçoivent un diagnostic de cancer et 20 % des cancers résistent aux traitements. Grâce à la recherche, la plupart d’entre eux s’en sortent: l’espoir de guérison du cancer infantile est passé de 35 % à 80 % depuis 1979.

Si vous avez envie de soutenir tous les petits durs à cuire pour qu’ils vivent une enfance sans cancer, tout en mettant un sourire aux visages des enfants de votre entourage, rendez-vous dans un IGA d’ici le 1er septembre prochain pour faire l’achat de ces amusants tatouages temporaires.