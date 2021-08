Félix et Maxi, c’est déjà fini!

Ceux qui croyaient à une blague devront se raviser. Après la défaite de Félix Auger-Aliassime à son premier match à l’Omnium Banque Nationale, son association est bel et bien terminée avec l’épicier Maxi.

• À lire aussi: Félix Auger-Aliassime subit l'élimination à l'Omnium Banque Nationale

Dans le premier volet de la publicité, la tête d’affiche de l’entreprise, l’humoriste Martin Matte, avait averti que le partenariat allait se conclure à la première défaite du jeune tennisman en sol canadien. Dans le deuxième volet obtenu en primeur par Le Journal, Matte met fin à la relation avec l’humour décalé qui a fait sa renommée.

« Étant donné notre politique de prix “Imbattable. Point final” et comme Félix vient de subir la défaite, pas le choix de retirer notre commandite », affirme Matte, en enlevant les logos de l’entreprise d’un mannequin à l’effigie de l’athlète.

À une question d’un reporter, Auger-Aliassime affirme qu’il est effectivement déçu d’avoir perdu.

« Notre commandite », dit Matte tout de go.

« Oui, mais plus d’avoir perdu dans le tournoi », répond le tennisman, regard complice.

Une association naturelle

Photo courtoisie

Questionné par Le Journal, Maxi a confirmé la fin de l’association avec le plus célèbre des tennismen québécois, mais le tout avait été préparé soigneusement.

« On avait tourné trois publicités, selon différents scénarios. Cela s’est fait de connivence avec Félix, il s’est prêté au jeu avec énormément d’autodérision », a confirmé Johanne Héroux, directrice principale, affaires de l’entreprise et communications chez Maxi.

L’entreprise se dit satisfaite de la visibilité entourant la publicité et affirme que l’association s’est faite naturellement avec l’athlète.

« On demeure très fier de lui, il a de belles qualités sur le plan humain, il représente tellement bien les Québécois. C’est pourquoi on s’est associé à lui », assure Mme Héroux.

Maxi n’a pas souhaité détailler le cachet versé à l’athlète, mais l’entreprise va remettre 25 000 $ à l’Académie de tennis Aliassime qui développe l’élite québécoise.