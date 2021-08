Hitler entre dans le ring

Et si Hitler n’était pas réellement mort dans son bunker, en avril 1945 ? Le réalisateur Alain Vézina s’amuse à réécrire un pan de l’Histoire avec Opération Luchador, un faux documentaire loufoque présenté au festival Fantasia.

« J’ai toujours aimé les films qui s’amusent à mélanger les genres », avance d’entrée de jeu le réalisateur Alain Vézina.

C’est ainsi qu’il emprunte les codes du documentaire (son médium de prédilection) pour tisser la comédie Opération Luchador. On y plonge dans un monde parallèle où ce serait un lutteur masqué qui a réussi à contrecarrer les plans machiavéliques du dictateur nazi, tout ça, dans un ring de Manhattan. Images d’archives trafiquées et témoignages de faux experts et témoins oculaires viennent appuyer les événements fictifs les plus branquignols.

Photo courtoisie

Des chiens savants devenus pilotes kamikazes ? Un refuge national-socialiste gardé par un abominable homme des neiges ? Tout ça, on le devine aussitôt, tient davantage de la fiction que du fait véritable. N’empêche, la ligne entre le réel et les fabulations d’Alain Vézina devient par moments trouble.

« J’ai approché Opération Luchador comme un documentaire, avec beaucoup de recherches. Toute la base est vraie : la montée du fascisme, les plans pour bâtir un canon solaire capable d’anéantir une ville entière, les doutes de certains quant à la mort d’Hitler dans son bunker le 30 avril 1945, etc. Bon nombre des informations véridiques sont déjà si farfelues qu’on peut croire qu’elles sont elles-mêmes inventées », indique-t-il.

Le retour de l’Ange doré

L’occasion était parfaite pour ramener à l’écran le personnage de l’Ange Doré. Ce superhéros a connu une première vie en 2018 sous les traits de Jason Roy-Léveillée dans Terreur sur le campus, pilote d’une possible série qui tarde à voir le jour. Cette fois-ci, c’est Carlos Valderrama qui enfile le masque du luchador pour créer cette rencontre improbable entre un lutteur et le dictateur nazi.

Qui sait, peut-être qu’Opération Luchador permettra de mettre sur rails ce projet de série, en veilleuse depuis quelques années. Car Alain Vézina n’a pas mis une croix sur son rêve de voir l’Ange Doré voler de ses propres ailes à la télévision ou encore sur le web.

« C’est le genre de chose qui prend du temps. Mais je garde espoir que ça se concrétise un jour », avance Alain Vézina.

Opération Luchador est diffusé en vidéo sur demande par le truchement du festival Fantasia jusqu’au 25 août. Il prendra ensuite la route des festivals en Europe et en Amérique latine.