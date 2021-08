Investissement majeur pour augmenter la couverture cellulaire au pays

Ottawa déboursera 1,44 milliard $ dans la canadienne Télésat Lightspeed, qui a promis elle aussi plusieurs milliards dans le but d’augmenter la couverture satellite des cellulaires et autres appareils afin de les connecter aux réseaux internet à large bande, de LTE et de 5G.

Cette entente permettrait, selon le gouvernement, de rejoindre près de 40 000 foyers dans des régions éloignées et rurales du pays dès 2024.

«Télésat Lightspeed positionnera Télésat — et le Canada — aux premiers rangs du marché mondial hautement concurrentiel des services par satellite et de la nouvelle économie spatiale», a indiqué le ministère des Finances dans un communiqué jeudi.

L’entreprise, fondée en 1969 et basée à Ottawa, mais avec des bureaux un peu partout au monde, opère déjà une grande flotte de satellites, mais veut développer une nouvelle constellation en orbite terrestre basse, 35 fois plus près de la Terre que les satellites conventionnels.

L’annonce de jeudi vise à faire avancer le gouvernement sur son objectif de rendre l’internet accessible dans tous les foyers du pays d’ici 2030. Les termes de l’entente prévoient le maintien de jusqu’à 700 emplois.

Le Québec de la partie

L’année 2021 est une année dorée pour Télésat Lightspeed. Plus tôt cette année, le gouvernement québécois avait annoncé un investissement de 400 millions $ divisé en deux tranches de 200 millions $ : l’une sous forme de prêt et l’autre en actions.

L’entente avec Québec prévoyait la construction d’un campus à Gatineau qui comprendrait un centre de contrôle, un centre de service à la clientèle et un laboratoire d’ingénierie.

Le gouvernement de l’Ontario a suivi peu de temps après avec une entente chiffrée à 109 millions $.

Mi-prêt, mi-investissement

Parmi les 1,44 milliard $ annoncés jeudi par Ottawa, 790 millions $ seront accordés sous forme d’un prêt remboursable.

Les 650 millions $ restants iront dans des actions privilégiées de l’entreprise qui rapporteront des dividendes au pays.

«Dans le cadre de cet investissement, le gouvernement recevrait aussi des bons de souscription qui pourraient être convertis en actions ordinaires de Télésat, pour que les Canadiens puissent profiter des avantages financiers de Télésat Lightspeed», soutient-on.

En échange de cet important pactole issu des fonds publics, Télésat dit s’être engagé à dépenser 3,6 milliards $ en capital au pays et à engager plus de 1,6 milliard $ en dépenses d'exploitation au Canada dans les 15 prochaines années.

Finalement, l’entreprise promet 800 000 $ en bourses d’études, qui privilégieraient les femmes inscrites dans des programmes liées aux sciences et aux mathématiques, ainsi qu’une centaine de stages pour les étudiants inscrits à un programme travail-études.

Concurrent d’Elon Musk

Télésat Lightspeed trouvera de féroces concurrents dans le marché des satellites à orbite terrestre basse, dont Elon Musk et Jeff Bezos.

M. Musk a déjà lancé Starlink, un pionnier de l’industrie qui a déjà plus de 1000 satellites du genre autour de la Terre, et offre déjà des services aux Canadiens.

De son côté, Jeff Bezos a mis sur pied le Projet Kuiper, dont l’objectif est d’envoyer 3 236 satellites en orbite terrestre basse pour alimenter en internet chaque racoin les États-Unis.

Télésat Lightspeed veut se tailler une place dans ce secteur de pointe et a déjà près de 300 satellites en orbite terrestre basse.